110-річна жінка розкрила свій щоденний секрет довгого життя: він вас здивує (фото)

Прабабуся відсвяткувала свій 110-й день народження і розкрила секрет довгого життя.

Про це пише LADbible.

Бріджит Грокке з Австралії народилася 18 листопада 1914 року, коли розпочалася Перша світова війна.

У дитинстві Бріджит, одній із семи дітей, доводилося переїжджати всією країною, оскільки її батько працював машиністом поїзда, а мама доглядала всю сім'ю, маючи лише одну руку в результаті нещасного випадку.

Тепер, протягом останніх шести десятиліть, мешканка Перта щодня п'є один і той самий напій, який, за її словами, є запорукою її довгого життя. Йдеться про бляшанку Emu Export. Пиво міцністю 4,2% є основним продуктом харчування в Австралії. Саме пиво існує лише на 10 років довше, ніж Бріджит живе на Землі. І вона вважає, що пиво, яке вариться в Західній Австралії, є невід'ємною частиною її довгого життя і молодого вигляду.

Коли її запитали, на що схожий її ранковий напій, Бріджит зухвало відповіла: "Пиво!".

Бріджит Грокке

Крім того, що вона п'є пиво щодня, вона каже, що хмільний напій – не єдине, що допомогло їй насолоджуватися довгим і здоровим життям. "Я думаю, що якщо ти добрий до людей, вони будуть добрі до тебе", - сказала вона в інтерв'ю 9 News.

Бріджит Грокке

Говорячи про Бріджит, її дочка Джен Робертсон сказала, що "чудове почуття гумору" її мами допомагає їй залишатися молодою душею, а також позитивний підхід до життя.

За роки свого життя Бріджит отримувала численні листи від британської королівської сім'ї. Покійна королева Єлизавета II, а також король Чарльз III надіслали їй свої привітання.

Попри свої 110 років, вона не найстаріша австралійка на планеті. Цей титул належить Лорні Генстрідж. Їй також 110 років, і вона народилася на п'ять місяців раніше Бріджит. Найстарішою людиною на Землі є Томіко Ітоока, якій 116 років і вона живе в будинку для літніх людей в Японії.

Нагадаємо, нещодавно 105-річна жінка здивувала схожим секретом довголіття. Вона порадила пити пиво та не виходити заміж.

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