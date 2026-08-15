111-річна бабуся розкрила секрет довголіття: які звички допомагають їй жити активно

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111-річна мешканка Китаю Ван Гаїн привернула увагу користувачів соцмереж своїм незвичайним підходом до старіння. Жінка вважає, що підтримувати активність їй допомагають прості щоденні звички — від хатньої роботи до помірного харчування та повноцінного сну.

Про це пише SCMP.

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Ван живе в місті Ругао провінції Цзянсу, яке вважають одним із китайських осередків довголіття. Станом на лютий у цьому районі проживали 672 людини віком понад 100 років.

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Дослідники з Інституту ґрунтознавства Китайської академії наук у Нанкіні припускають, що однією з причин довголіття місцевих жителів може бути склад ґрунту. Він багатий на мінерали, а вирощені в цьому регіоні сільськогосподарські культури містять значну кількість мікроелементів, які можуть бути корисними для здоров’я.

Ван живе в родині, де разом представлені п’ять поколінь. Її онуку вже 60 років. Водночас подробиці щодо смерті її чоловіка не повідомляються.

Ще навіть після того, як їй виповнилося 100 років, Ван продовжувала працювати на полях. Вона збирала арахіс і кавуни та не поспішала відмовлятися від фізичної праці.

З віком темп її роботи дещо знизився, проте жінка й досі залишається активною та кмітливою. Вона часто наполягає, що не вважає себе старою, адже може самостійно та без особливих труднощів пересуватися.

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Сьогодні її «тренування» складаються переважно зі звичайних домашніх справ. Ван витирає столи, складає одяг та виконує іншу легку роботу по дому, демонструючи бажання якомога довше залишатися незалежною.

Коли рідні радять їй більше відпочивати, бабуся пояснює, що не хоче постійно сидіти без діла. За її словами, хатня робота допомагає підтримувати кінцівки в тонусі та покращує кровообіг.

Ван переконана: постійний рух є одним із ключів до здорового старіння.

Ван Гаїн / Фото: ifeng.com

Не менш важливу роль у її житті відіграє харчування. Раціон жінки простий, але різноманітний і збалансований. Родина намагається чергувати страви, серед яких є такі традиційні продукти, як пельмені та парові булочки.

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Особливо Ван любить рибу. Вона вважає її ніжною, легкою для травлення та чудовою для її віку.

При цьому довгожителька не намагається їсти якомога більше корисних продуктів. Навпаки, вона вважає різноманітність раціону важливішою за кількість їжі та свідомо уникає переїдання.

Інфлюєнсерка Яоцин Ге, яка відвідала Ван торік у грудні, розповіла ще про одну незвичайну звичку бабусі. Раніше вона любила їсти рис, замочений у байцзю — традиційному китайському алкогольному напої. Однак приблизно п’ять років тому родина вирішила відмовитися від цієї традиції. Причиною стали побоювання, що алкоголь може спричинити сп’яніння та збільшити ризик падіння.

Своє довголіття Ван пов’язує не лише з фізичною активністю та харчуванням, а й із добротою.

У жінки є особисте правило: щодня робити хоча б одну маленьку добру справу. Це може бути комплімент члену родини або коротке повідомлення старому другові.

Ван також відома своїм спокійним характером. Коли щось її засмучує, вона не схильна довго переживати негативні емоції. Натомість жінка воліє «виспатися» від проблем.

«Я ніколи не беру свої турботи з собою до ліжка, — сказала вона. — Після гарного сну я часто усвідомлюю, що ця проблема взагалі не варта того, щоб через неї сердитися».

Розпорядок дня 111-річної Ван також відзначається стабільністю. Вона лягає спати близько 19:00 і прокидається о 7:00, тобто проводить у ліжку приблизно 12 годин. Крім того, протягом дня жінка може дозволити собі одну або дві короткі дрімоти.

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