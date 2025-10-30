Реклама

111-річний Чжан Чанченг із села Ваньяо, що на південь від Шанхаю, Китай, впевнений: секрет довгого життя — це келих вина і любов до солодкого.

Про це пише What’s The Jam.

Чжан прожив життя, яке охопило понад століття історії. Він народився 17 березня 1914 року, пережив Першу світову війну, епоху воєначальників, Другу китайсько-японську війну, громадянську війну в Китаї та понад 70 років комуністичного правління.

Попри вік, він і досі залишається активним і життєрадісним. Щоранку Чанченг прокидається о п’ятій, ретельно вмивається, чекає на сніданок і потім вирушає на прогулянку садом — зустріти сонце і вдихнути свіже повітря.

Поруч із ним — велика родина: дев’ятеро дітей віком від 59 до 82 років, онуки, правнуки. Двоє синів, 72-річний Чжан Іньтун і 69-річний Чжан Іньцін, по черзі доглядають за батьком. «Він дуже дбає про себе, — каже Іньтун. — У нього майже нав’язлива любов до чистоти. І навіть зараз він чистить зуби тричі на день».

Чжан Чанченг / © whatsthejam.com

У побуті Чанченг невибагливий, але до їжі ставиться прискіпливо. Його невістка Цай Алу розповідає, що він обожнює все солодке — навіть білий рис посипає цукром. «Сьогодні вранці він розсердився, бо пластівці були недостатньо солодкими», — сміється вона. За словами родини, вони споживають до чотирьох кілограмів цукру на місяць.

Та, попри свою любов до солодкого, показники здоров’я чоловіка приголомшують: рівень цукру в крові ідеальний.

Більше ніж пів століття свого життя Чжан Чанченг присвятив бамбуковому плетінню. Його роботи знані у всьому окрузі Пін’ян, а самого чоловіка вважають справжнім майстром, який передав ремесло багатьом учням. Навіть сьогодні він іноді зустрічається зі своїми друзями — трьома колишніми учнями, які хоч і на тридцять років молодші, але поділяють ту ж любов до плетіння.

Ще одна звичка, яку Чанченг не зраджує — келих вина майже щодня. Колись він був завзятим курцем, але декілька років тому кинув курити на прохання родини. Втім, пачку сигарет все ще носить із собою — щоб пригощати інших.

Чжан Чанченг / © whatsthejam.com

«Він завжди жив просто, — каже син. — Йому не потрібні розкоші. Достатньо миски рису і глечика води. Головне — гарний настрій і добрі люди поруч».

Село Ваньяо, де мешкає родина, відоме своїми довгожителями — там живуть 22 людини старші 90 років, і двоє з них уже перетнули позначку у сто. Сам Чжан Чанченг вважається другою найстарішою людиною в Китаї після Чжоу Ренціна, якому в листопаді виповниться 112 років.

