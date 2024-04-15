112 років від дня трагедії "Титаніка": дивовижна історія наймолодшої вцілілої пасажирки (фото)

На момент трагедії їй було два місяці.

112 років тому, 15 квітня 1912-го, потонув британський трансатлантичний пароплав "Титанік". З 2 208 осіб, які перебували на борту під час його першого рейсу, приблизно 1 503 загинули після того, як круїзний лайнер зіткнувся з сумнозвісним айсбергом.

На борту корабля було 128 дітей, 67 з яких вдалося врятувати. Наймолодшій дитині, що вижила на "Титаніку", було лише два місяці, пише Книга рекордів Гіннеса. Її звали Міллвіна Дін (Велика Британія, народилася 2 лютого 1912 року), і вона навіть не повинна була бути на борту, як і її сім'я.

Сім'я Дінів забронювала подорож до Америки на іншому кораблі, однак через страйк вугільників Міллвіну, її дворічного брата та батьків пересадили на "Титанік" як пасажирів третього класу.

Вони прямували до Вічити, штат Канзас, де батько Міллвіни планував відкрити тютюнову крамницю разом зі своїм двоюрідним братом.

Міллвіна Дін / Фото: Getty Images

Для Дінів дозвіл вирушити в перший рейс корабля був щасливою випадковістю, хоча незабаром виявилося, що це зовсім не так.

Корабель, який його власники, компанія White Star Line, охрестили непотоплюваним, вийшов із Саутгемптона 10 квітня 1912 року.

Через чотири дні сталося лихо. Об 23:40 було помічено величезний айсберг, що піднімався на 15-30 метрів над водою. За довжини 60-120 м він був неминучим. Через 30 секунд "Титанік" врізався в айсберг, а через три години корабель затонув.

Чарльз Даль, який вижив, пізніше стверджував, що з рятувальної шлюпки, в якій він перебував, він побачив 19 айсбергів у безпосередній близькості від місця катастрофи.

У фатальну ніч батько Міллвіни відчув зіткнення і поквапився до своєї каюти, щоб закликати дружину і дітей одягнутися і піднятися на палубу.

Міллвіна, її брат Бертрам і мама Етта були відведені до рятувальної шлюпки № 10. Оскільки жінки і діти були в пріоритеті, а батько Міллвіни був пасажиром третього класу, він не зміг приєднатися до своєї сім'ї. На жаль, він не вижив.

Міллвіна Дін / Фото: Getty Images

Із приблизно 709 пасажирів, які подорожували третім класом на борту "Титаніка", лише близько 174 залишилися живими.

До сьогодні ця катастрофа залишається найбільшою за кількістю загиблих внаслідок зіткнення з айсбергом.

Ті, що вижили, зокрема Міллвіна, були врятовані кораблем RMS Carpathia, який прибув близько 3:30 ранку 15 квітня.

Сім'я Дінів провела деякий час у лікарні в США, перш ніж розбита горем Етта вирішила повернутися до Англії, відмовившись від будь-яких уявлень про життя в Америці, які вона колись мала.

Компанія White Star Line запропонувала Дінам повернутися додому на борту лайнера RMS Adriatic, де Міллвіна, за повідомленнями, привернула до себе значну увагу інших пасажирів.

Міллвіна Дін / Фото: Getty Images

Насправді, вона була настільки популярною, що офіцери встановили 10-хвилинний ліміт часу для всіх, хто хотів її обійняти.

Міллвіна прожила довге життя, однак, в останні роки її здоров'я погіршилося. Витрати на її утримання в будинку для літніх людей стали важко покрити, поки не було організовано збір коштів і не надійшли пожертви від Кейт Вінслет, Леонардо Ді Капріо, Джеймса Кемерона і Селін Діон, які отримали значні прибутки від фільму "Титанік" 1997 року.

"Титанік" став першим фільмом, який зібрав у прокаті мільярд доларів США, і до виходу "Аватара" 2009 року утримував рекорд найкасовішого фільму у світовому прокаті (2,195 мільярда доларів США).

Він залишається найкасовішим романтичним фільмом і найкасовішою історичною епопеєю всіх часів.

Однак Міллвіна категорично відмовилася дивитися цей фільм, оскільки їй снилися жахіття після перегляду фільму "Ніч, яку варто пам'ятати" (1958), що розповідає про останню ніч трагічної подорожі.

Цікаво, що Міллвіна була не лише наймолодшою людиною, яка вижила на "Титаніку", але й до своєї смерті 2009 року у віці 97 років була останньою живою вцілілою.

Після її смерті прах Міллвіни був розвіяний у доках Саутгемптона.

Бруно Нордманіс, партнер Міллвіни Дін, розвіює її прах на терміналі, звідки відчалив "Титанік" / Фото: Getty Images

Нагадаємо, мільярдер відбудує точну копію "Титаніка". Проєкт "Титанік II" вартістю мільярд фунтів стерлінгів вийде в море 2027 року.

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