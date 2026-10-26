117-річна жінка щодня їла цей продукт: її біологічний вік був на 20 років менший за реальний

Вчені досліджують секрет довголіття

Реклама

Марія Браньяс Морера, яку вважають найстарішою людиною у світі, прожила 117 років і 168 днів. Після її смерті вчені вирішили розгадати таємницю її надзвичайного довголіття.

Про це пише onet.pl.

Реклама

Марія Браньяс Морера, яка народилася в Сан-Франциско в 1907 році, провела більшу частину свого життя в Іспанії, де стала свідком найважливіших подій 20-го та 21-го століть: двох світових воєн, пандемії іспанського грипу, громадянської війни та COVID-19.

Реклама

Після її смерті у серпні 2024 року вчені з Науково-дослідного інституту лейкемії імені Хосепа Каррераса під керівництвом доктора Манеля Естеллера провели одне з найдетальніших досліджень довгожительки. Вони проаналізували кров, слину, сечу та кал, зосередившись на геномі, кишковому мікробіомі та епігеномі.

Результати дослідження виявили численні ознаки прискореного старіння: хронічне, низькорівневе запалення та віково-специфічні мутації — зміни, які у більшості людей пов’язані з ризиком раку або серцевих захворювань. Однак Марія Браньяс Морера не розвинула деменцію чи рак і залишалася функціональною майже до кінця свого життя. Саме ця суперечність зацікавила дослідників: хоча її організм старів, він ефективно захищався від типових вікових захворювань.

Одним із найцікавіших відкриттів став склад її кишкового мікробіома. В організмі довгожительки переважали бактерії Bifidobacterium, відомі своїм позитивним впливом на травну систему та протизапальні процеси. Цікаво, що їхня кількість зазвичай зменшується з віком, але у Марії вона залишалася високою.

Вчені звернули увагу на щоденну звичку Марії Браньяс Морери — вона регулярно з’їдала три йогурти на день протягом останніх двох десятиліть свого життя. Хоча дослідники наголошують, що немає жодних доказів того, що йогурт був секретом її довголіття, ця інформація є можливим поясненням здоровя жінки.

Реклама

Феномен Марії Браньяс Морери, безумовно, був пов’язаний не лише з дієтою, а й з поєднанням хороших генів, способу життя, навколишнього середовища, імунітету, соціальних стосунків та, ймовірно, багатьох інших факторів. Цікаво, що біологічний вік її клітин був на 20 років молодшим за її хронологічний вік. Вчені досі шукають відповідь на питання, чи існує універсальний рецепт довголіття.

Новини партнерів

Новини партнерів