ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Луїс Карлос дос Сантос

Луїс Карлос дос Сантос / © Jam Press

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
Кількість переглядів
452
Час на прочитання
2 хв
118-річний чоловік шокував станом здоров’я і звичками — фото

Мешканець Бразилії може стати найстарішою людиною у світі.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Шолудько Юлія Шолудько

У Бразилії 118-річний чоловік може стати новим рекордсменом за віком.

Колишній фермер Луїс Карлос дос Сантос, відомий як Сеу Луїзінью, відсвяткував свій день народження 15 лютого і вже привернув увагу дослідників довголіття, пише Need To Know.

Його вік підтвердила організація RankBrasil після перевірки історичних документів. Вона визнала його найстарішим чоловіком у країні. Про чоловіка дізналися завдяки допису в соцмережах, після чого зв’язалися з будинком для літніх людей у місті Елої Мендес, де він мешкає.

За інформацією видання, Сеу Луїзінью може претендувати і на звання найстарішої людини у світі.

Наразі, за даними Книги рекордів Гіннеса, найстарішою людиною є Етель Катерхем із Великої Британії, якій у серпні 2025 року виповнилося 116 років. А найстарішим чоловіком офіційно визнано Жоао Маріньо Нето, якому 113 років.

Сеу Луїзінью народився 15 лютого 1908 року і все життя працював на фермі в Трес-Понтас. Він вів тихе життя, ніколи не одружувався і не мав дітей.

1971 року чоловік переїхав до будинку для літніх людей San Vicente de Paulo, де живе й досі. Персонал описує його як спокійного та замкнутого, але дуже мирного мешканця.

Попри поважний вік, він зберігає дивовижну самостійність: сам їсть, пересувається і навіть має улюблену звичку — пити каву щодня.

Хоча він втратив здатність говорити, чоловік добре розуміє оточення і спілкується за допомогою жестів. Серед його незвичних звичок — збирати речі з підлоги, складати їх у кімнаті та акуратно розміщувати біля ліжка.

Його доглядач Жозе Едмілсон зазначив:

«Він не любить, коли йому допомагають. Він воліє допомагати всім іншим».

За словами лікаря-геріатра Ерік Соарес, стан здоров’я чоловіка приголомшує: «Що стосується здоров’я, він — зразок для наслідування. У нього є декілька незначних когнітивних змін, але з огляду на його вік вони майже непомітні».

Повідомляється, що за роки проживання в закладі Сеу Луїзінью практично не хворів — навіть під час пандемії COVID-19. Він не приймає ліків, лише щоденні вітаміни.

Нагадаємо, 104-річна жінка розкрила секрети свого довголіття.

Дата публікації
Кількість переглядів
452
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie