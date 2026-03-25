У Бразилії 118-річний чоловік може стати новим рекордсменом за віком.

Колишній фермер Луїс Карлос дос Сантос, відомий як Сеу Луїзінью, відсвяткував свій день народження 15 лютого і вже привернув увагу дослідників довголіття, пише Need To Know.

Його вік підтвердила організація RankBrasil після перевірки історичних документів. Вона визнала його найстарішим чоловіком у країні. Про чоловіка дізналися завдяки допису в соцмережах, після чого зв’язалися з будинком для літніх людей у місті Елої Мендес, де він мешкає.

За інформацією видання, Сеу Луїзінью може претендувати і на звання найстарішої людини у світі.

Луїс Карлос дос Сантос / © Jam Press

Наразі, за даними Книги рекордів Гіннеса, найстарішою людиною є Етель Катерхем із Великої Британії, якій у серпні 2025 року виповнилося 116 років. А найстарішим чоловіком офіційно визнано Жоао Маріньо Нето, якому 113 років.

Сеу Луїзінью народився 15 лютого 1908 року і все життя працював на фермі в Трес-Понтас. Він вів тихе життя, ніколи не одружувався і не мав дітей.

Документ довгожителя / © Jam Press

1971 року чоловік переїхав до будинку для літніх людей San Vicente de Paulo, де живе й досі. Персонал описує його як спокійного та замкнутого, але дуже мирного мешканця.

Попри поважний вік, він зберігає дивовижну самостійність: сам їсть, пересувається і навіть має улюблену звичку — пити каву щодня.

Хоча він втратив здатність говорити, чоловік добре розуміє оточення і спілкується за допомогою жестів. Серед його незвичних звичок — збирати речі з підлоги, складати їх у кімнаті та акуратно розміщувати біля ліжка.

Луїс Карлос дос Сантос / © Jam Press

Його доглядач Жозе Едмілсон зазначив:

«Він не любить, коли йому допомагають. Він воліє допомагати всім іншим».

Луїс Карлос дос Сантос / © Jam Press

За словами лікаря-геріатра Ерік Соарес, стан здоров’я чоловіка приголомшує: «Що стосується здоров’я, він — зразок для наслідування. У нього є декілька незначних когнітивних змін, але з огляду на його вік вони майже непомітні».

Повідомляється, що за роки проживання в закладі Сеу Луїзінью практично не хворів — навіть під час пандемії COVID-19. Він не приймає ліків, лише щоденні вітаміни.

