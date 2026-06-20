12-річна дівчинка інсценувала власне викрадення, щоб отримати гроші від батьків

Дівчинка / © Freepik

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У Бразилії 12-річна дівчинка вигадала історію про власне викрадення, щоб змусити батьків заплатити викуп.

Про це пише Oddity Central.

Родина звернулася до поліції, побоюючись за життя доньки, однак згодом з’ясувалося, що вся історія була ретельно інсценована.

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Інцидент стався у місті Ітайополіс на півночі штату Санта-Катаріна. Близько першої ночі дівчинка зникла з дому, після чого почала надсилати батькам повідомлення.

У листуванні вона стверджувала, що її викрали невідомі люди. Дівчинка писала, що отримує погрози смерті та нібито зазнає жорстокого поводження з боку викрадачів.

Перелякані батьки, побоюючись, що їхня донька може загинути, негайно звернулися до поліції. Розслідуванням зайнявся відділ кримінальних розслідувань (DIC) сусіднього міста Мафра, який розпочав пошуки дитини та людей, причетних до можливого злочину.

Близько 11-ї ранку дівчинка знову написала батькам. Цього разу вона вже вимагала гроші, заявивши, що саме викуп нібито може врятувати їй життя.

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Однак правоохоронцям вдалося знайти її ще до того, як родина встигла домовитися про передавання грошей. Через декілька годин після повідомлення про вимагання поліція виявила дівчинку в будинку на сільській околиці Ітайополіса.

Спецпідрозділ, який прибув на місце події та був готовий до можливого зіткнення з викрадачами, не виявив жодної небезпеки. Людей, які могли б утримувати дитину силою, там не було.

Під час розмови з правоохоронцями 12-річна дівчинка зізналася, що вигадала історію про викрадення, щоб отримати гроші від власних батьків.

Правоохоронці затримали неповнолітню та повідомили про вчинення діяння, яке прирівнюється до злочину вимагання. Водночас поки що невідомо, які саме юридичні наслідки можуть настати для дівчинки через її вік.

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Нагадаємо, у Польщі викрали двох українців і утримували їх у підвалі.

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