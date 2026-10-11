12-річна дівчинка померла після молочного коктейлю в кафе: подробиці гучного скандалу

Дівчинка померла після молочного коктейлю / © Unsplash

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У Великій Британії трапилася трагедія — 12-річна дівчинка померла після того, як випила молочний коктейль з блендера, який не вимили. Після цього розгорівся великий скандал, і батьки почали вимагати нових правил маркування продуктів у кафе та ресторанах.

Історією ділиться Unilad.

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12-річна дівчинка померла після того, як випила молочний коктейль з брудного блендера

Дізнання в Коронерському суді Внутрішнього Південного Лондона завершилося у четвер, 8 жовтня. Суд дійшов висновку, що Міа Шей Сент-Хілер, яка мала алергію на лісовий горіх, зазнала тяжкої алергічної реакції після того, як випила молочний коктейль у закладі Pop Inn Cafe в лондонському районі Бермондсі.

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Разом із батьками Мії — Адріаном Сент-Хілером та Шанель Спенс — адвокатка Мішель Віктор зазначила, що розслідування викрило «серйозні занепокоєння» щодо поводження з харчовою алергією в галузі обслуговування.

Вони закликали Агентство з харчових стандартів Великої Британії (FSA) переглянути чинну систему й розглянути можливість реформ.

«Споживачі покладаються на рейтинги гігієни харчування, коли вирішують, де безпечно їсти, але вони нічого не говорять про те, як харчовий бізнес веде системи управління алергенами», — заявили батьки та адвокатка.

Міа завітала до кафе разом із тіткою та сестрою у серпні 2023 року. Кадри з камер спостереження зафіксували, як власник кафе Баріс Юсель готував напій у блендері, який не помили після попереднього використання.

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Помічниця коронера Бріоні Баллард дійшла висновку, що напій «зазнав перехресного забруднення залишками лісового горіха» від молочного коктейлю, який перед цим готували у тому ж немитому блендері.

«У неї швидко розвинувся анафілактичний шок, і пізніше вона знепритомніла в будинку своєї тітки», — сказала Баллард.

Попри спроби врятувати життя та термінову госпіталізацію до відділення інтенсивної терапії Дитячої лікарні Евеліни в Лондоні, 12-річна дівчинка померла.

У січні 2025 року власник кафе Баріс Юсель визнав себе винним за шістьма правопорушеннями після того, як проти кафе відкрили кримінальну справу. Зокрема, серед порушень були відсутність доступної чи помітної для споживачів інформації про алергени, неналежне управління ризиками забруднення алергенами під час приготування їжі, а також подача страв із вмістом алергенного інгредієнта, якого там не мало бути.

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Чоловіка оштрафували на 18 000 фунтів стерлінгів і призначили 100 годин громадських робіт. Окружний суддя звернув увагу на позитивну репутацію 47-річного чоловіка, відсутність попередніх інцидентів протягом 22 років роботи у сфері громадського харчування та визнав, що чоловік щиро розкаявся.

Баріс Юсель більше не володіє цим кафе та не керує ним.

«Якби місцева влада переконалася, що обов’язки кафе щодо контролю алергенів були належним чином зрозумілі та впроваджені на практиці, ми віримо, що Міа була б жива й сьогодні», — заявили батьки дівчинки.

Директорка з питань харчової політики FSA Ребекка Садворт пізніше оголосила, що агентство розробило нові рекомендації для бізнесу, зокрема щодо ризику перехресного контакту, та запропонувала безкоштовні навчання з питань алергій.

Загадкові смерті: останні новини

Нагадаємо, у бразильському місті Гоянія після виснажливої восьмигодинної операції померла 51-річна Андреа Вієйра Гаспар, яка прилетіла з Іспанії для проведення одразу шести косметичних процедур. Жінка заощадила на омріяне оновлення зовнішності майже 23 тисячі доларів за два роки.

За словами родичів, пацієнтка не мала особистої передопераційної зустрічі з хірургом, а надіслані результати аналізів свідчили про наявність у неї бактеріальної інфекції перед початком втручання.

Невдовзі після операції стан жінки стрімко погіршився: виникли набряк язика та проблеми з диханням. Сестра загиблої стверджує, що лікарня не мала відділення інтенсивної терапії та реанімобіля, а реанімація виявилася безрезультатною. Наразі родина вимагає розслідування та звинувачує клініку в неналежному догляді.

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