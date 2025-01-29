12-річний хлопчик досяг ядерного синтезу у своїй ігровій кімнаті: його відвідало ФБР – фото

У США 12-річного хлопчика, який досяг ядерного синтезу, відвідало ФБР.

Про це повідомляє Книга рекордів Гіннеса.

Джексон Освальт із Мемфіса, штат Теннессі, не був схожий на інших 12-річних дітей: "Одного дня я раптово прозрів", - розповів він. "Я зрозумів, що можу бути найкращим у будь-якій відеогрі, але зрештою це все одно нічого не означатиме. У великій схемі речей відеоігри не відігравали жодної ролі. Тож я змінив свій шлях. Одразу ж переключився на те, що найближче до відеоігор у реальному житті: науку".

Зусилля Джексона окупилися, коли всього за дві години до свого 13-річчя він став наймолодшою людиною, яка здійснила ядерний синтез. Але чого він ніяк не очікував, так це візиту ФБР.

Для тих, хто не має STEM-мозку, ядерний синтез є неймовірно складним завданням для домашнього вченого. Процес містить ізоляцію двох або більше атомних ядер, перед тим, як об'єднати їх під сильним тиском і теплом, щоб сформувати одне або більше атомних ядер і нейтронів. Кінцевим результатом є вивільнення або поглинання енергії, тому ця технологія часто асоціюється з джерелом живлення.

Натхненний історією Тейлора Вілсона, який у підлітковому віці побудував термоядерний реактор, Джексон відкрив для себе можливість того, що хтось настільки молодий може виконати таке завдання. Він почав дивитися відео з фізики на YouTube і досліджувати матеріали, які йому знадобляться для завершення своєї спроби створити джерело енергії – у віці лише 11 років.

Джексон зробив покупки на eBay і знайшов матеріали, необхідні для першого кроку свого плану – "демонстраційного термоядерного реактора", який створює плазму, але не досягає термоядерного синтезу. Він приніс пристрій на шкільний науковий ярмарок, закінчивши його напередодні ввечері, і хоча він шокував аудиторію, Джексон знав, що для досягнення свого остаточного бачення потрібно ще попрацювати.

Джексон Освальт / Фото: Guinness World Records

Його ремонт містив відновлення вакуумної камери, придбання турбомолекулярного насоса на eBay, ремонт розплавленої внутрішньої решітки з танталу і пошук дейтерію для палива.

Після цих модифікацій – і близько року випробувань – Джексон успішно здійснив термоядерний синтез. Його рекорд був підтверджений Fusor.net, дослідницьким консорціумом з відкритим вихідним кодом Fusor, 2 лютого 2018 року і підтверджений дослідником термоядерного синтезу Річардом Галлом, який веде список науковців-аматорів, що досягли термоядерного синтезу в домашніх умовах.

Оскільки Джексон здійснив термоядерний синтез о 13:30, всього за дві години до свого народження о 15:38, технічно йому було 12 років, і тому він також отримав титул Книги рекордів Гіннеса за свою неймовірну роботу.

Але на цьому його історія не закінчилася, оскільки однієї суботи його розбудили двоє агентів ФБР, які обшукали його будинок з лічильником Гейгера, щоб переконатися, що в ньому не було виявлено радіації від експериментів Джексона.

"На щастя, я залишився вільною людиною", - сказав підліток.

Джексон Освальт / Фото: Guinness World Records

Після того, як про подвиги Джексона заговорили в новинах, його почали запрошувати на екскурсії до енергетичних стартапів по всій країні, і він навіть відвідав електростанцію з розщеплення ядерного палива, щоб побачити технологію в дії.

Сьогодні він працює над обладнанням для дослідницьких лабораторій, таких як Midjourney, а також над іншими новими роботами, пов'язаними зі штучним інтелектом. І, що важливо, реактори ядерного синтезу – технологія, з якою Джексон працював у своїй ігровій кімнаті – все ще розглядається як довгострокове рішення для чистої енергії, як, наприклад, китайське "штучне сонце", яке було представлено минулого тижня.

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