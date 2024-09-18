12-річний хлопчик вбив 200-кілограмового ведмедя, щоб врятувати свого батька

12-річний хлопчик врятував свого батька від смертельного нападу ведмедя під час того, що мало бути звичайним сімейним полюванням.

Про це повідомляє Star Tribune.

Оуен Беєрман з Рівер Фоллз, штат Вісконсин, США, застрелив 200-кілограмового чорного ведмедя, перш ніж той встиг смертельно поранити його батька Раяна. Жахливий інцидент стався після того, як Раян опинився затиснутим під ведмедем, коли постріли, спрямовані на його вбивство, не влучили в ціль.

"Моя ліва щока була розсічена, а з розрізу сочилася кров. На лобі було два сліди від іклів, і моє обличчя було забризкане кров'ю", - пригадав Раян. "Ведмідь боровся за своє життя, а я – за своє".

День почався, як і багато інших, з того, що Оуен і його батько рано пішли з роботи і школи, щоб провести час на полюванні. Однак ситуація набула жахливого повороту, коли Оуен помітив ведмедя в лісі біля їхнього сімейного будиночка для відпочинку.

Озброївшись мисливською рушницею 350 Legend, Оуен вистрілив у ведмедя, але постріл не влучив у ціль, поранивши тварину і змусивши її втекти. Пара вистежила пораненого ведмедя через густий ліс, але їхні пошуки виявилися безрезультатними, поки сусід, почувши постріли, не запропонував допомогу свого собаки-слідопита.

Собака нарешті виявив ведмедя, і в цей момент Раян зробив вісім пострілів з відстані лише 1,8 метра, але, не маючи змоги правильно прицілитися, він щоразу промахувався. Ведмідь кинувся на нього, поваливши на спину. "Я почав бити його пістолетом, і мені здавалося, що я б'юся об цегляну стіну", - сказав Раян. "Пам'ятаю, я подумав: "Треба робити щось інше". Я спробував вдарити його між вухом і ротом тупим кінцем пістолета".

Коли кігті та зуби ведмедя були в сантиметрах від його обличчя, Раян затулився рукою, почувши хрускіт, який змусив його повірити, що ведмідь зламав її. "Все це, можливо, тривало лише 45 секунд або більше, я точно не пам'ятаю. Але це було так, ніби він нападав у сповільненому зніманні", - сказав він.

Тим часом Оуен, який звик до полювання, залишався спокійним. Схопивши рушницю, він вистрілив у ведмедя, влучивши і вбивши його. Ведмідь скотився з Раяна, і випробування нарешті закінчилося. Раян, стікаючи кров'ю з великої рани на щоці і колотих ран на лобі, руці і нозі, закликав Оуена покликати на допомогу. За допомогою сусідів вони поїхали до лікарні.

Пізніше Раян поділився своєю вдячністю у Facebook, написавши: "Дякую всім сусідам, які допомогли мені сьогодні вночі, у важку хвилину! Дереку Ясколка, Ренді Томасу, Джеффу Стагеру, Джоелу Шолмеєру, Діллону Маттсону і всім іншим, хто допоміг!".

Департамент природних ресурсів штату Вісконсін підтвердив, що полювання батька і сина було законним. Офіцер Дастін Габріельсон заявив, що 6 вересня вони дотримувалися всіх правил, а Раян був визнаний активним прихильником програм агентства з навчання полювання.

Раян сказав: "Я лежав на спині і відчував, як куля проходить крізь ведмедя. Оуен був героєм. Він вистрілив у ведмедя і вбив його просто на мені".

Раяну наклали 23 шви на рану на щоці, а також лікували проколи в руці та поріз, який також потребував накладання швів. Попри свою любов до полювання, Раян сказав після нападу: "Я офіційно покінчив з полюванням на ведмедів! Так, на мене сьогодні напав ведмідь, і так, я вижив!".

Нагадаємо, у вагітної стався викидень через золотистого ретривера. Власника собаки зобов'язали виплатити 12 600 доларів США.

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