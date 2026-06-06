12-річний школяр випадково знайшов кістки 25-тонного доісторичного монстра

Тилозавр. Зображення discoverfossils

Реклама

Звичайна прогулянка перетворилася для 12-річного американця на науковий тріумф. У штаті Канзас підліток виявив скам’янілі кістки гігантської рептилії — тилозавра, яка правила океанами 80 мільйонів років тому. Вчені вже підтвердили: це унікальна знахідка, яка допоможе заповнити прогалини в історії нашої планети.

Про неймовірне відкриття юного дослідника повідомляє видання Daily Galaxy.

Фото dailygalaxy

Геологічна екскурсія, перетворилося на унікальне відкриття для 12-річного Корбіна Булларда. Під час прогулянки північним Канзасом юний ентузіаст скам’янілостей помітив стародавні кістки, які пізніше були ідентифіковані як частина 80-мільйонного тилозавра, масивної морської рептилії, яка колись плавала в морях, що покривали більшу частину Північної Америки.

Реклама

Знахідка привернула увагу не лише через вік скам’янілості, але й тому, що її виявив учень середньої школи, який захоплюється геологією.

Корбін Буллард брав участь у польовій екскурсії з місцевим геологічним клубом, коли помітив щось незвичайне на землі. Цей момент стався майже випадково.

12-річний Корбін Буллард. Фото dailygalaxy

Його мати, Венді Буллард, згадувала, що її син просто сказав: «Ого». Зацікавлені тим, що привернуло його увагу, ті, хто оточував, придивилися уважніше і швидко зрозуміли, що досліджують щось далеко не звичайне. Те, що вони знайшли, виявилося сімома чи вісім великими хребцями, що стирчали з каменю.

Пізніше кістки були ідентифіковані як частина скам’янілості тилозавра крейдяного періоду. Хоча знахідки доісторичних останків не є рідкістю в Канзасі, знахідка зразка такого масштабу під час пізнавальної екскурсії залишається пам’ятною подією для всіх учасників.

Реклама

Велетенський морський хижак: що відомо про тилозавра

Одна з найцікавіших частин історії полягає в тому, що скам’янілість розповідає про далеке минуле Канзасу. Хоча тилозавра часто асоціюють з динозаврами, насправді він належить до мозазаврів — групи морських рептилій, які жили в стародавніх океанах.

© Вікіпедія

Тилозавр існував близько 92—66 мільйонів років тому. Його довжина сягала 15 м при вазі 25 тон.

© Вікіпедія

Раніше вчені розгадали таємницю динозаврів, приховану 120 мільйонів років.

Новини партнерів