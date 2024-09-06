123-річний секс-божевільний крокодил має шістьох "дружин" і 10 000 дітей – фото

Гігантський крокодил, якому нещодавно виповнилося 123 роки, є сексуально схибленим, має шістьох "дружин" і близько 10 000 малюків.

Про це пише Daily Star.

Генрі, нільський крокодил з Ботсвани, Африка, зараз живе у південноафриканському природоохоронному центрі Crocworld. У центрі стверджують, що він став батьком величезного виводка з шістьма партнерками.

Генрі, який має 4,8 метра завдовжки і важить 700 кг, є "головним – і найстарішим – плейбоєм Південної Африки", згідно зі статтею в газеті Sunday Times за 2016 рік.

Як повідомляється, він приїхав 1985 року вже дорослим, а в документах зазначалося, що йому 85 років. Він народився 16 грудня 1900 року в дельті Окаванго, Ботсвана, що входить до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Крокодил Генрі / Фото: Youtube/Channel 5

"Генрі ділить вольєр з шістьма самицями. Він все ще щорічно спаровується з різними самицями", - розповіли одного разу його доглядачі. "Шлюбний період триває від червня до вересня, і в середньому самиця відкладає 40 яєць".

У вищезгаданій статті стверджувалося, що він був "людожером" і з'їв декількох людських дітей.

Плем'я з Ботсвани попросило мисливця на слонів вбити крокодила, але після консультацій вирішило засудити його до довічного ув'язнення як покарання.

Контрольоване середовище, постійне постачання їжі та медична допомога – все це зіграло свою роль у подовженні тривалості його життя.

Крокодил Генрі / Фото: Youtube/Channel 5

Нільські крокодили, що мешкають у 26 країнах Африки на південь від Сахари, відомі своїм агресивним характером.

Хоча Генрі має титул найстарішого крокодила, Кассіус, 4,8-метровий морський крокодил з Австралії, відомий як найбільший. Сам він теж не відстає за віком – вважається, що йому 121 рік.

Нагадаємо, найбільшу на планеті золоту рибку знайшли мертвою. Короп важив приголомшливі 30 кг.

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