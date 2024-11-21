13 братів і сестер довгожителів із загальним віком 1075 років все життя уникали лише одного: що це

2017 року родина Доннеллі з Північної Ірландії офіційно стала найстарішою сім'єю у світі, закріпивши своє місце у Книзі рекордів Гіннеса.

Як передає LADbible, вони уникали однієї конкретної речі, наскільки це було можливо.

Із загальним віком 1075 років Доннеллі стали найстарішою сім'єю братів і сестер, відомих людству. Восьмеро братів і п'ятеро сестер у віці від 71 до 93 років зайняли своє місце в підручниках історії та знялися у документальному фільмі BBC The World's Oldest Family. У стрічці йдеться про те, як і чому ця сім'я прожила довге життя.

Найстарша сестра, Морін, яка виросла в Коледжленді на кордоні графства Тайрон і графства Амарг, розповіла, коли їй був 91 рік: "Ми всі такі ж здорові, як коли нам було 50, 60, а декому з нас навіть 20 років. Ми не змінилися, ми не змінюємося, ми в країні молодості".

Спільна тема для сімей, які живуть довго

Як і для сім'ї Меліс в Італії, яка колись була найстарішою сім'єю у світі, дієта відіграє ключову роль у тому, щоб жити так довго.

На острові Сицилія регулярне вживання супу мінестроне з хлібом на заквасці є запорукою довголіття. Для Доннеллі це містило в себе споживання великої кількості домашніх яблук, а також роботу на землі, якою володіє сім'я, і гру в гельський футбол.

Лео Доннеллі, якому на момент запису рекорду був 71 рік, сказав: "У всьому світі говорять про середземноморські дієти та японські суші, про все це, але ми вважаємо, що у нас не гірше, ніж на наших задніх полях. Яблука течуть у наших венах ще від народження. Мій тато почав займатися яблуками в 1930-х роках".

Родина Доннеллі

Крім того, Доннеллі мали особливий смак до каші, з'їдаючи по дві миски на день.

"Головне, щоб овес був на ніч", - казав Лео. "Ми завжди наслідували татову звичку до цього приємного теплого перекусу перед сном. Каша близько 10 вечора, а потім знову на сніданок о 7 ранку. Зварений овес, молоко, зверху трохи яблучного джему".

Уникати чогось конкретного

Єдине, чого Доннеллі не вживали – це алкоголь.

"У нашій родині немає жодної людини, яка б пила. Це, безумовно, допомогло б", - сказав Лео.

Загалом у сім'ї Донеллі було 16 дітей, троє з яких, на жаль, померли. Брат-близнюк Лео, Остін, помер за декілька місяців до того, як був встановлений світовий рекорд Гіннеса. Саме він ініціював пошук старших за клан Донеллі, щоб з'ясувати, чи є хтось старший за них.

Родина Доннеллі

За даними Національної служби охорони здоров'я Ірландії, спосіб життя без алкоголю знижує ризик підвищеного кров'яного тиску, а також дозволяє схуднути і підвищити рівень енергії. Виконавчий директор Ірландської служби охорони здоров'я стверджує, що безалкогольний спосіб життя знижує рівень цукру в крові та кров'яний тиск. Ви також матимете менше симптомів, пов'язаних з алкоголем, таких як головний біль, печія, розлад травлення та розлади шлунку. Фізіологічно, навколо печінки буде менше накопичуватися жиру, ви будете краще спати і краще засвоювати поживні речовини, такі як вітаміни B1 і B12, фолієва кислота і цинк.

Нагадаємо, нещодавно 105-річна жінка здивувала секретом довголіття. Вона порадила пити пиво та не виходит заміж.

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