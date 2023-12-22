13 братів та сестер побили світовий рекорд своїм загальним віком – фото

13 братів та сестер із Нідерландів побили світовий рекорд своїм загальним віком.

Про це пише Книга рекордів Гіннеса.

26 лютого 1928 року у 24-річного Йоханнеса Бірса та його 23-річної дружини Аалтьє Муйдж з'явилися на світ первістки – близнюки Ріка та Нік.

У пари народилося ще 13 дітей – шість дівчаток та дев'ять хлопчиків – наймолодший нащадок з'явився на світ 1949 року, коли їм було 45 та 44 роки.

Йоханнеса та Аалтьє вже немає в живих, як і, на жаль, двох їхніх дітей, Піта (1929–1999) та Яна (1934–2011). Проте 13 братів і сестер, які залишилися у віці 74–95 років, як і раніше, сильні – фактично, вони побили рекорд найвищого сукупного віку з 13 живих братів і сестер.

Сім'я Бірсів 1953 року / Фото: guinnessworldrecords.com

Станом на 21 грудня 2023 року загальний вік братів та сестер Бірс складає 1116 років 340 днів, що перевищує вік сім'ї Доннеллі (Ірландія), яка встановила рекорд 2017 року із загальним віком 1075 років.

Всі діти Бірса народилися та виросли у місті Херхюговард. Їхній сімейний будинок був побудований їхнім батьком, який пізніше розширив його, щоб розмістити свою родину.

Четверо сестер жили в одній спальні, а дві інші спали на ліжку-коробці у середньовічному стилі. Усі брати спали на горищі, по два хлопчики на кожному ліжку.

"За збігом, ми ніколи не спали вдома з усіма 15 дітьми одночасно", - розповів Джос, молодший брат. "Мій старший брат служив солдатом в Індонезії ще до мого народження під час війни наприкінці 1940-х років. Коли він повернувся, моя старша сестра щойно вийшла заміж".

Сім'я Бірсів 2015 року / Фото: guinnessworldrecords.com

Крім того, іноді одна або декілька сестер ночували в інших будинках по сусідству, оскільки, за словами Джоса, їх передавали іншим великим сім'ям, щоб вони допомагали по дому. "Їм доводилося залишатися там на ніч, навіть якщо ця сім'я жила менш ніж за 100 метрів від нас", — згадує він.

Джос каже, що в дитинстві йому подобалася "приємна метушня", коли його оточувала така кількість братів та сестер.

Його старші брати завжди були поруч, щоб допомогти йому з домашніми завданнями, і в нього залишилися приємні спогади про гру з ними у футбол у саду.

Зворотною стороною було те, що гроші було розпорошено, і він пам'ятає, що отримував менше різдвяних подарунків, ніж інші діти у цьому районі. "Ще одним недоліком було те, що батько був дуже суворим", - сказав Джос. "Якщо в дівчаток іноді траплялися напади сміху, то вони припинялися, батько ставився до них нелегко".

Сім'я Бірсів 2023 року / Фото: guinnessworldrecords.com

Їжа була напруженою справою: Аалтьє зазвичай готувала всю їжу сама, а сестри потім мили посуд.

"Там був великий стіл, але коли ми всі були вдома, маленький стіл використовувався окремо", - згадує Джос. "Коли сестри зустрічалися, а їхні друзі залишалися на вечерю, нам іноді доводилося їсти в коридорі".

Коли брати та сестри Бірс стали дорослими, майже всі вони продовжували жити у своєму рідному місті та його околицях (винятком був Нік, старший брат, який переїхав до США на 25 років, перш ніж повернутися).

Це означало, що сім'я могла часто збиратися разом щороку рік, роблячи це в дні народження кожного з братів і сестер, а також у річниці весілля.

Дев'ять із 13 нині живих братів і сестер, як і раніше, живуть у безпосередній близькості одне від одного і зазвичай зустрічаються раз на тиждень; брати разом грають у теніс, а сестри проводять день за грою у карти.

Щорічно брати та сестри проводять вихідні разом за містом, на додаток до традиції братів щороку здійснювати одноденну поїздку в нове місце.

У 15 братів і сестер Бірс народилося 45 дітей, 77 онуків та 26 правнуків, що загалом склало 163 нащадка Йоханнеса та Аалтьє.

Джос не пов'язує довголіття своїх братів і сестер з хорошими генами, оскільки їхня матів померла у віці 62 років, а батько – у 73.

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Швидше, він вважає, що є декілька важливіших факторів, які призвели до того, що його брати і сестри стали рекордсменами, такі як міцні сімейні зв'язки, співчуття одне до одного, здоровий і невимушений спосіб життя, гарне почуття гумору, позитивний погляд на життя, не тримання образ і просто те, що ніколи не страждали на серйозні захворювання.

"Наша порада: приймайте людей такими, якими вони є, а не такими, якими ви хочете їх бачити. І завжди будьте позитивними, навіть якщо інші не такі", - додав Джос.

Нагадаємо, 1 грудня найстаріші у світі чоловіки-трійнята відсвяткували день народження. Скільки їм виповнилося років.

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