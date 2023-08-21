13-річний кіт побив світовий рекорд зі стрибків зі скакалкою – відео

13-річний кіт із Міссурі, США, продемонстрував свої навички стрибків зі скакалкою і побив світовий рекорд.

Про це повідомляє Книга рекордів Гіннеса.

Чотирилапий Кіт Кат стрибнув 9 разів за хвилину. Встановити рекорд пухнастому допомогла його власниця та дресирувальниця Тріша Сейфрід, яка тримала мотузку.

Тріша врятувала Кіт Ката, коли знайшла його разом іншими кошенятами та їхньою мамою у сараї. Вважалося, що кошенятам було лише чотири тижні, коли жінка взяла котячу родину на ферму, де Кіт Кат незабаром розпочав підготовку до своєї кар'єри у шоу-бізнесі.

"У 6 місяців Кіт Кат стрибав перед величезним натовпом людей на фермі, допомагаючи подолати міфи, що котів неможливо дресирувати", - сказала Сейфрід.

Вона керує агентством з пошуку талантів тварин, а також багато років працює дресирувальницею. Її актори-тварини знімаються в рекламі великих брендів і подорожують із нею країною, відвідуючи конференції та сценічні майстер-класи.

"Стрибки, звичайно, є його найбільш приголомшливим трюком, але через його вік ми стрибаємо по мінімуму", - додала жінка.

Нагадаємо, у США померла "найсамотніша косатка у світі", яка 50 років перебувала у неволі. Її от-от мали випустити до океану.

Читайте також: