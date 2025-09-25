13-річну ученицю вигнали зі школи через “заборонену” зачіску: її мати шокована

Дівчинку вигнали зі школи через її зачіску / © Unsplash

У Великій Британії 13-річну школярку вигнали зі школи через заборонену зачіску. Дівчинка пофарбувала своє волосся у фіолетові та рожеві відтінки, що нібито суперечить “цінностям” навчального закладу.

Про це пише mirror.co.uk.

Лідії Бомонт розповіла, що її 13-річну доньку Калію не впустили до школи Lliswerry High School в Ньюпорті, Уельс, через пофарбоване волосся.

Зачіска дівчинки / © mirror.co.uk

Співробітники школи повідомили їй, що вона порушила шкільні правила. Підлітку змусили триматися подалі від однолітків і навчатися в іншій кімнаті, доки її волосся не буде пофарбоване у природний колір, розповіла мама Лідія, додавши, що з того часу її дочка не може повернутися до класу.

Представник школи заявив, що «політика школи чітко визначає, що волосся має бути природного кольору».

«У мене ніколи не було проблем зі школою. Я завжди їх захищала. Калія така хороша дитина. Вона ніколи не потрапляла в неприємності, не носить (занадто коротких) спідниць, не фарбується, не носить накладних вій і не користується автозасмагою. Вона щодня приходить до школи раніше, поводиться шанобливо, ввічливо і допомагає всім”, - розповіла Лідія.

Жінка зазначила, що колір волосся жодним чином не впливає на навчання у школі.

