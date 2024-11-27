132-річне послання у пляшці знайшли на маяку: хто і що написав у листі (фото)

Інженер, який проводив огляд 209-річного шотландського маяка, виявив послання у пляшці, якому вже 132 роки.

Про це пише The New York Times.

Росс Рассел, інженер-механік Північної ради маяків, зняв декілька панелей у шафі на маяку Корсуолл, розташованому на північному краю Рейнської затоки Галловей, і помітив пляшку, заховану в стіні.

Рассел і його команда за допомогою мотузки та ручки від мітли витягли пляшку зі схованки і відкоркували її разом з нинішнім доглядачем маяка Баррі Міллером.

Команда розповіла, що корок застряг на місці і його довелося обережно видалити за допомогою дриля.

"Ми всі поклялися мовчати, якщо це карта скарбів", - пожартував Міллер в інтерв'ю.

На маяку знайшли 132-річну записку / Фото: скриншот з відео

Всередині була записка від 4 вересня 1892 року з іменами трьох інженерів, які встановили світло на вершині 30-метрового маяка, а також іменами трьох його доглядачів.

"Це було так хвилююче, наче ми зустрілися з нашими колегами з минулого. Це було так, ніби вони були там", - сказав Міллер в інтерв'ю BBC News Scotland. "Це було схоже на дотик до них. Ніби вони були частиною нашої команди, а не просто четверо з нас. Ми всі були там і ділилися тим, що вони написали, тому що це було відчутно, і можна було побачити стиль їхнього почерку. Ви знали, що вони зробили. Ви знали, що вони сховали її в такому місці, що її не знайдуть дуже, дуже довго".

На маяку знайшли 132-річну записку / Фото: скриншот з відео

У записці сказано: "Цей ліхтар був встановлений інженером Джеймсом Веллсом, мірошником Джоном Вествудом, інженером Джеймсом Броді, робітником Девідом Скоттом з фірми James Milne & Son Engineers, Milton House Works, Единбург, протягом місяців від травня до вересня і запалений у ніч проти четверга, 15 вересня 1892 року. У цей час на станції працювали: Джон Вілсон, директор, Джон Б. Гендерсон, перший асистент, Джон Локгарт, другий асистент. Об'єктив і машина були поставлені компанією James Dove &Co Engineers Greenside Edinburgh і змонтовані Вільямом Бернесом, Джоном Гарровером, Джеймсом Додсом. Інженери вищезгаданої фірми".

Рассел сказав, що він і його команда покладуть пляшку назад до схованки разом із власним посланням. "Це був просто дивний збіг обставин – знайти записку під час роботи над обладнанням, описаним у ній", - сказав він.

Нагадаємо, мисливиця за скарбами знайшла в річці вікторіанську "капсулу часу". Нею виявилася 120+ річна банка з огірками.

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