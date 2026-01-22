- Дата публікації
-
- Категорія
- Цікaвинки
- Кількість переглядів
- 519
- Час на прочитання
- 1 хв
14-річна дівчинка народила від 12-річного хлопця: що зробили батьки підлітків
15-річна Белла та 13-річний Хантер, які родом з Арканзасу в США, у березні минулого року стали батьками хлопчика на ім'я Веслі, тобто на той момент їм було лише 14 і 12 років.
15-річна дівчина поділилася реакцією своїх батьків після того, як завагітніла від хлопця, якому на той час було лише 12 років.
Про це пише mirror.co.uk.
Дівчинка, яка знялась в одному із американських шоу, яке розповідає про вагітність у підлітків, зазначила, що вона не намагалась навмисно завагітніти, все сталось випадково. Белла додала, що вона вдячна своїм батькам, які підтримали її у такий складний час. Своїх батьків дівчинка назвала дивовижними.
Родина її хлопця, 12-річного Хантера, хотіла, щоб дівчинка зробила аборт.
Відповідаючи на припущення, що вона гламуризує молоду вагітності, Белла стверджувала, що відео мали на меті продемонструвати труднощі батьківства в такому молодому віці, і вони «ніколи б цього не рекомендували».
Також стало відомо, що у її партнера Хантера почались проблеми із навчанням.
Нагадаємо, в Україні покарали студента через інтим із школяркою.