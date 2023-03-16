140-річний "чоловік-козел" помер після невдалої операції з видалення рогів

Нарости на лобі з'явилися у чоловіка 40 років тому.

"Найстаріший чоловік у світі" Алі Антер, якого ще називали "чоловіком-козлом" через рогоподібні нарости на голові, помер у Ємені.

Він пішов з життя у віці 140 років, коли сім'я влаштувала "невдалу операцію" з видалення його рогів.

Як повідомляє The Sun, Алі помер за три дні після знімань відео, де йому намагаються відрізати нарости розпеченим інструментом. До слова, ці нарости з'явилися у чоловіка після того, як йому виповнилося 100 років.

Фото: thesun.co.uk

Втім, член сім'ї стверджував, що Алі помер від погіршення фізичного та психічного здоров'я, спричиненого старістю. Але він додав, що непрофесійна ампутація чоловіка наростів могла прискорити його смерть.

Зауважимо, вік Алі Антера офіційно не був визнаний. Наразі найстарішим з чоловіків є Хуан Вісенте Перес з Венесуели. Йому 113 років.

Нагадаємо, в Індії чоловік розлучився з дружиною через її зовнішність. Після весілля у жінки почали рости вуса і борода.

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