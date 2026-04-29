150 гороскопів на черепках: у Єгипті знайшли унікальний корпус астрологічних записів доби Августа (фото)

У Єгипті знайшли найбільший корпус античних гороскопів на черепках / © Pixabay

Археологи виявили в Єгипті понад 150 давніх гороскопів, записаних на керамічних черепках (остраках). Ці тексти, створені близько двох тисяч років тому, вже називають найбільшим і найскладнішим відомим корпусом античної астрології грецькою та єгипетською мовами.

Про знахідку повідомляє Refractor із посиланням на дослідження Марини Есколано-Поведи з Університету Ліверпіля. Матеріали походять із Тюбінгенського Атрибіс-проєкту, який триває з 2003 року в районі сучасного Сохага (Верхній Єгипет).

Давній «астрологічний офіс» у храмі

Дослідники вважають, що в Атрибісі за часів правління Октавіана Августа (27 р. до н.е.-14 р. н.е.) працював жрець-астролог, який фактично вів персональні консультації для місцевих жителів.

Люди приносили дані про своє народження, а жрець:

фіксував дату і місце народження

розраховував положення планет

записував прогноз щодо шлюбу, здоров’я, кар’єри та долі

Більшість текстів, ймовірно, написані однією рукою — що вказує на діяльність одного фахівця при храмі Птолемея VIII.

2000-річні гороскопи на кераміці

Що саме знайшли

У межах розкопок в Атрибісі вже виявлено:

понад 43 000 острак загалом

понад 150 гороскопів

близько 60 нових астральних текстів лише в сезоні 2025-2026 років

Це робить колекцію найбільшим відомим зібранням подібних астрологічних документів античності.

Чому писали на черепках

Остраки — це уламки кераміки, які в Давньому Єгипті використовували як дешеву заміну папірусу.

Їх застосовували для:

побутових записів

листів

рахунків

і тепер відомо — астрологічних прогнозів

Через доступність матеріалу такі тексти добре збереглися і дійшли до наших днів.

Поєднання двох культур

Дослідники підкреслюють, що Атрибіс демонструє змішання традицій:

єгипетська мова (демотична та ієратична)

грецька астрологічна система зодіаку

месопотамські методи розрахунків

Це свідчить, що астрологія в той період не була розділена на «наукову» і «містичну» — вона існувала як єдина система знань.

Унікальні знахідки сезону

Серед нових текстів особливу увагу привернув астрологічний «розрахунковий документ» для планети Венера. За словами дослідників, це може бути інструкція, якою користувався жрець для обчислень.

На думку науковців, Атрибіс дозволяє простежити, як зодіакальна система сформувалася у Вавилоні та через Грецію потрапила до Єгипту, а далі вплинула на середньовічну та ранньомодерну астрологію.

Фактично це один із найкращих «живих зрізів» реальної практики астрологів античності.

Дослідники планують поступову публікацію всього масиву знахідок. Повна обробка 43 тисяч текстів може зайняти роки, але вже зараз матеріал вважається одним із найважливіших для історії астрономії та астрології.

