16-річний хлопець п’ять років «живе у ставку»: що змушує його годинами сидіти у воді (відео)

16-річний хлопець п’ять років живе у ставку через загадкову хворобу / © pixabay.com

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Ставок став для 16-річного жителя Індії Ікбала Шейха єдиним способом хоча б ненадовго позбутися сильного печіння шкіри. Підліток може годинами залишатися у прохолодній воді, тоді як медики вже кілька років не можуть з’ясувати, що саме спричиняє його стан.

Про це повідомило видання LADBible.

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Ікбал живе в Муршидабаді, що у штаті Західна Бенгалія.Проблеми зі здоров’ям у хлопця тривають близько п’яти років. Родина намагалася знайти причину болю та зверталася по допомогу до різних лікарень. Ікбала також водили до цілителів, однак визначити захворювання та домогтися покращення його стану не вдалося.

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Згодом хлопець помітив, що прохолодна вода послаблює печіння. Через це ставок фактично став місцем, де він проводить значну частину дня. На кадрах, які розійшлися соцмережами, Ікбал сидить у воді, залишивши над поверхнею лише частину тіла, і навіть їсть там.

Саме розголос у Мережі може допомогти родині зрушити ситуацію з місця. Історією зацікавився Анант Амбані — син індійського мільярдера Мукеша Амбані. За повідомленнями медіа, він долучився до організації поїздки підлітка до Мумбаї, де Ікбал має пройти спеціалізоване обстеження.

Медикам належить з’ясувати причину багаторічного печіння та після обстежень визначити, якої допомоги потребує пацієнт.

Поки точного діагнозу немає, серед можливих пояснень симптомів називають еритромелалгію. Це рідкісний стан, за якого людина може відчувати пекучий біль і жар, а шкіра — червоніти. За інформацією британської Національної служби охорони здоров’я (NHS), найчастіше такі прояви виникають у стопах, але можуть зачіпати й інші частини тіла.

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Причина еритромелалгії не завжди відома. В окремих випадках вона може бути пов’язана зі спадковими генетичними змінами, а симптоми здатні загострюватися під впливом чинників, які підвищують температуру тіла.

Втім, у випадку Ікбала еритромелалгія залишається лише припущенням. Чим насправді спричинений його стан, мають встановити лікарі після детального обстеження.

Нагадаємо, 33-річна Марта Келлі, за якою у соцмережах стежили сотні тисяч людей, померла невдовзі після пластичної операції «три в одному».

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