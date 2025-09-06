16 років на лікарняному: вчителька отримала мільйон євро і ще подала до суду

Вчителька / © Freepik

У Німеччині вчителька, яка перебуває на лікарняному від 2009 року, отримуючи при цьому повну зарплату, подала до суду на свого роботодавця після того, як її попросили пройти медичне обстеження для підтвердження її стану.

Про це пише Oddity Central.

Неназвана вчителька подала до суду на свого роботодавця після того, як той почав оскаржувати її незвично довгу відсутність на робочому місці і попросив її пройти медичний огляд. Вчителька перебувала на лікарняному протягом 16 років, протягом яких вона не виконувала своїх обов’язків у професійному коледжі у Везелі, але продовжувала отримувати повну заробітну плату.

Згідно з німецьким законодавством, вчителі відносяться до категорії «beamte» або державних службовців і користуються певними привілеями, зокрема отримують повну заробітну плату, перебуваючи на безстроковій лікарняній відпустці. Лише в цьому конкретному випадку роботодавець жінки нещодавно попросив підтвердити стан її здоров’я і попросив її пройти медичний огляд.

За даними німецької газети Die Welt, вчителі в Північному Рейні-Вестфалії можуть заробляти до 6 174 євро на місяць, що свідчить про те, що вчитель заробляє близько 72 000 євро на рік, що за 16 років складає колосальний мільйон євро, поки він перебуває на лікарняному.

Незвичайна проблема виявилася на початку цього року після зміни керівництва школи. Під час внутрішнього аудиту, проведеного шкільним наглядовим органом, було виявлено, що вона щомісяця подавала медичні довідки, але її стан не оцінювався медичним експертом.

Замість того, щоб пройти медичний огляд, вчителька подала до суду на свого роботодавця, але її позов був відхилений німецьким судом, який назвав її ситуацію «дійсно незрозумілою». Суд постановив, що її роботодавець має повне право вимагати докази хвороби із запізненням, і зобов’язав її покрити 2 500 євро судових витрат.

Згідно з німецьким законодавством, вчителів, які перебувають на лікарняному, не можна замінити, але цей конкретний випадок спричинив обурення на національному рівні, особливо тому, що жінка, про яку йдеться, не лише отримувала повну зарплату протягом 16 років, не відпрацювавши жодного робочого дня, а й нібито запустила медичний стартап, перебуваючи на тривалому лікарняному. Це є серйозним порушенням законодавства, і вчителька ризикує втратити статус державного службовця, а також зарплату та пенсійні виплати.

Юрист Ральф Дельгманн розповів виданню The Munich Eye, що результат цієї незвичайної справи залежить від результатів медичної експертизи, але він очікує, що вчительці не доведеться повертати жодних виплат, отриманих під час її 16-річного лікарняного, оскільки жодному експерту буде практично неможливо довести, що вона не хворіла протягом цього періоду.

