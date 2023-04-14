160-кілограмовий чоловік у готелі чавив животом свою кохану: як все закінчилось

У Болтоні, Великий Манчестер, що у Британії, 160-кілограмовий чоловік животом чавив свою 32-річну дівчину. Він ледь не вбив потерпілу.

Про це пише mirror.co.uk.

Інцидент стався, коли пара відпочивала у готельному номері. Вони були нетверезі. Під час конфлікту 40-річний Шон Меллін накинувся на 32-річну Шарлотту Марсден. Він притиснув її своїм животом до підлоги, бив кулаками і ногами. Жінка через це назвала його "демоном з великим животом".

"Я не могла дихати, коли він був на мені. У мене було видіння, що я лежу мертва на ліжку в одній рожевій кофті. Я думала, що . Він був схожий на монстра, на демона. Я не могла дихати. Я могла тільки благати очима, щоб він зупинився. Я думала, що помру. Він заспокоївся лише тоді, коли я почала з ним лагідно розмовляти. Коли мене нудило в туалеті, він сказав: "Ти прикидаєшся, ти довбана брехлива с**о", - згадує Шарлотта.

Фото: mirror.co.uk

Обвинувач Марк Прітчард додав, що на початку знайомства з жінкою, чоловік їй видався адекватним, проте згодом усе змінилось. Після того, як жінка вирвалась з-під ваги його тіла, він погрожував її вбити.

"Пізніше, коли пара заснула, заявниця прокинулася і спробувала зібрати свій одяг, щоб втекти, але не змогла його знайти. Коли підсудний прокинувся, заявниця зробила вигляд, що йде до туалету. Підсудний спробував схопити її, але не зміг, вона сіла на унітаз і зробила вигляд, що пісяє. Стоячи біля дверей, підсудний закричав: "Де твоя піся? Я тебе вб'ю, якщо ти зараз же не попісяєш. Потім він накинувся на неї і розбив голову об задню стінку унітазу", - сказав обвинувач.

Згодом жінка вибігла з готельного номера, прикриваючись лише рушником та заявила у поліцію.

Спочатку підозрюваний відмовлявся визнавати свою вину, проте на суді все ж зізнався у насильстві. Суддя Імран Шафі розкритикував поведінку чоловіка.

"Ви не виявили ні каяття, ні турботи про свою тодішню партнерку, навіть звинуватили її в тому, що вона прикинулася хворою після того, як ви її задушили. Ваша поведінка в той день була за межею ганебної, ви принижували, знущалися і жорстоко поводилися зі своєю партнеркою. Вам подобалося принижувати і завдавати їй болю, ви були явно сильнішими за неї", - сказав він.

Суд засудив чоловіка до 3 років позбавлення волі та заборонив йому наближатись до потерпілої.

Нагадаємо, жінка повністю видалила собі груди та показала, який має вигляд.

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