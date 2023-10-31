17-річний хлопець одружився із 71-річною жінкою через 2 тижні після зустрічі на похороні – фото

Чоловік, який у 17 років одружився із 71-річною пенсіонеркою, відсвяткував з коханою 8 річницю шлюбу.

Про це пише The Sun.

Альмеда і Гері Гардвік познайомилися на похороні сина жінки 2015 року. Через два тижні після зустрічі пара побралася, попри критику оточуючих.

Весілля пари / Фото: instagram.com/garyandalmeda

Їхня церемонія обійшлася всього в 137 фунтів стерлінгів, і відтоді вони зібрали легіон шанувальників завдяки тому, що поділилися в Інтернеті своїм коханням з різницею у віці.

Альмеда і Гері Гардвік / Фото: instagram.com/garyandalmeda

Гері розповів про свої стосунки з 80-річною "лялькою" Альмедою: "Минуло вісім років, і з кожним днем я закохуюся дедалі більше. Деякі чоловіки шукають цілу вічність кохання, яке я знайшов. Тому я стоятиму на своєму".

Альмеда і Гері Гардвік / Фото: instagram.com/garyandalmeda

Пара відсвяткувала річницю 26 жовтня.

"Щось, що я вважаю недооціненим і про що ми недостатньо говоримо, це почуття, коли щоранку прокидаєшся поряд зі своєю другою половинкою і розумієш, що дім це не місце, це почуття", - додав він.

Альмеда і Гері Гардвік / Фото: instagram.com/garyandalmeda

Цікаво, але Альмеда не була найстарішою коханою Гері: до неї він зустрічався із 77-річною жінкою.

"Альмеда настільки молода душею, що вік нас ніколи не турбує, ми ніколи про нього не замислюємося. Я просто знаю, що Бог відповів на мої молитви того дня, коли вона увійшла до мого життя", - наголосив 25-річний чоловік.

Альмеда і Гері Гардвік / Фото: instagram.com/garyandalmeda

Нагадаємо, зведені брат і сестра одружилися. Вони розповіли історію свого кохання та про реакцію батьків.

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