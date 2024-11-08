17-річній золотій рибці вперше в історії видалили смертельну пухлину – фото

Ветеринарка врятувала 17-річну золоту рибку родини після того, як у неї виявили смертельну пухлину.

Про це повідомляє New York Post.

Емер О'Рейлі провела "першу в своєму роді" операцію з видалення новоутворення з мордочки Мерліна.

Господарі Мерліна занепокоїлися за свого улюбленця-ветерана після того, як він не зміг їсти, а біля його лівого ока з'явилася пухлина. Минулого місяця вони відвезли крихітну рибку на лікування до ветеринарної клініки в Дубліні.

Мерліну дали загальний наркоз, після чого ветеринарка Емер обережно вирізала пухлину.

Вона сказала: "Стурбований власник Мерліна боявся, що його доведеться приспати, але ми запропонували спробувати видалити наріст, який, як ми підозрювали, був пухлиною. Сама операція була досить простою, але це був наш перший випадок застосування загального наркозу для риби, що, безумовно, було складним завданням. Складність полягала в тому, щоб ввести Мерліна в правильну площину анестезії, переміщуючи його в різні водяні ванни з різними рівнями анестетика, доданого у воду. Такий ретельний підхід врешті-решт допоміг Мерліну заснути, коли анестезувальна вода пройшла через його зябра. Потім я взялася за розтин пухлини та видалення якомога більшої її частини, а ветеринарна медсестра Сара Вайт постійно стежила за глибиною анестезії. Інша проблема полягала в тому, що пухлина охоплювала досить велику площу прикріплення до шкіри, тому ми не змогли видалити її повністю. Це означає, що з часом вона, швидше за все, знову виросте, але його господарі раді, що Мерліна не довелося присипляти, і тепер він знову може нормально їсти. Одразу після операції Мерліна помістили до відновлювальної ванни приблизно на 30 хвилин. Він добре одужав і незабаром почав нормально плавати, а його власник пізніше повідомив, що він швидко повернувся до нормального життя і почав їсти того ж вечора. Ми всі були приголомшені тим, наскільки добре Мерлін почувається для свого віку, і тішимося, що операція завершилася так добре".

Золотій рибці видалили смертельну пухлину / Фото: MyVet

Золотій рибці видалили смертельну пухлину / Фото: MyVet

Риба-довгожитель є домашнім улюбленцем, який живе з власницею Ейлін Лінч у Каслбарі і якого люблять її діти та онуки. Онука Шивон Лінч сказала: "Ми всі були стурбовані, коли пухлина на голові Мерліна призвела до того, що він не зміг нормально бачити. Він не міг бачити свою їжу або дістатися до неї на дні акваріума, тому що нарости завжди заважали йому. Ми боялися, що це був рак через його вік, і дуже хвилювалися за нього, адже він у нас вже так довго. Ми не були впевнені, чи можна оперувати золоту рибку, тому не знали, які є варіанти лікування, і відчули полегшення, коли дізналися, що щось можна зробити, щоб допомогти. Він був нашим домашнім улюбленцем так довго, що було б неправильно не зробити нічого, щоб спробувати йому допомогти. Мерлін набагато щасливіший тепер, коли він знову може нормально бачити. Він справжній герой. Він підпливає до скла, коли бачить, що хтось заходить до кімнати, і це майже так, ніби він розмовляє з вами. Його хобі – слухати радіо та їсти, можливо, забагато, але він має дуже щасливий вигляд, коли знову плаває у своєму акваріумі".

Золотій рибці видалили смертельну пухлину / Фото: MyVet

Нагадаємо, через рак чоловікові відрізали частину пеніса. Він розповів, як це вплинуло на його статеве життя.

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