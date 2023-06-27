18-річна дівчина зменшила бюст із сьомого до третього розміру: відео до і після

Американка, яка мала сьомий розмір грудей, вирішила зробити пластичну операцію.

18-річна Карлі страждала від болю в спині та проблем із самооцінкою через великий бюст.

Втомившись від цього, вона лягла під ніж хірурга та зменшила груди до третього розміру.

На сторінці в TikTok вона опублікувала відео, де показала різницю одягнувши однакове вбрання до і після операції. Зокрема, вона позувала в бікіні, топах з декольте та футболках.

"Бувайте, груди", - зазначила вона в підписі.

Вона також визнала, що її зміна впевненості була "буквально божевільною".

Юзери помітили, що після пластики дівчина має набагато щасливіший вигляд. Про це вони написали в коментарях.

Найкраще, що я бачу, це те, наскільки тобі стало легше

Ти маєш набагато щасливіший вигляд! Сподіваюся, все минуло добре

Сподіваюся, ти почуваєшся такою впевненою красунею

Я бачу полегшення у твоїх очах

Нагадаємо, подружжя схудло на 45 кг та врятувало свій шлюб. Пара повністю змінила своє життя.

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