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18-річна дівчина зменшила бюст із сьомого до третього розміру: відео до і після

18-річна дівчина зменшила бюст із сьомого до третього розміру: відео до і після

Автор
Віра ХмельницькаВіра Хмельницька
Дата публікації
Перегляди
3556
Час на прочитання
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18-річна дівчина зменшила бюст із сьомого до третього розміру: відео до і після

Карлі до зменшення грудей

Вона похизувалася результатом.

Американка, яка мала сьомий розмір грудей, вирішила зробити пластичну операцію.

18-річна Карлі страждала від болю в спині та проблем із самооцінкою через великий бюст.

Втомившись від цього, вона лягла під ніж хірурга та зменшила груди до третього розміру.

На сторінці в TikTok вона опублікувала відео, де показала різницю одягнувши однакове вбрання до і після операції. Зокрема, вона позувала в бікіні, топах з декольте та футболках.

@karsgobeepbeep Bye bye boobies i am so happy. Tiktok i am 18 do not take this down. #breastreduction #fyp #postopsurgery #fakebody #foryoupage ♬ drivers license x ocean eyes - carneyval

"Бувайте, груди", - зазначила вона в підписі.

Вона також визнала, що її зміна впевненості була "буквально божевільною".

Юзери помітили, що після пластики дівчина має набагато щасливіший вигляд. Про це вони написали в коментарях.

  • Найкраще, що я бачу, це те, наскільки тобі стало легше
  • Ти маєш набагато щасливіший вигляд! Сподіваюся, все минуло добре
  • Сподіваюся, ти почуваєшся такою впевненою красунею
  • Я бачу полегшення у твоїх очах

Нагадаємо, подружжя схудло на 45 кг та врятувало свій шлюб. Пара повністю змінила своє життя.

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Дата публікації
Перегляди
3556
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