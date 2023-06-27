18-річна дівчина зменшила бюст із сьомого до третього розміру: відео до і після

Вона похизувалася результатом.
Американка, яка мала сьомий розмір грудей, вирішила зробити пластичну операцію.
18-річна Карлі страждала від болю в спині та проблем із самооцінкою через великий бюст.
Втомившись від цього, вона лягла під ніж хірурга та зменшила груди до третього розміру.
На сторінці в TikTok вона опублікувала відео, де показала різницю одягнувши однакове вбрання до і після операції. Зокрема, вона позувала в бікіні, топах з декольте та футболках.
@karsgobeepbeep Bye bye boobies i am so happy. Tiktok i am 18 do not take this down. #breastreduction #fyp #postopsurgery #fakebody #foryoupage ♬ drivers license x ocean eyes - carneyval
"Бувайте, груди", - зазначила вона в підписі.
Вона також визнала, що її зміна впевненості була "буквально божевільною".
Юзери помітили, що після пластики дівчина має набагато щасливіший вигляд. Про це вони написали в коментарях.
- Найкраще, що я бачу, це те, наскільки тобі стало легше
- Ти маєш набагато щасливіший вигляд! Сподіваюся, все минуло добре
- Сподіваюся, ти почуваєшся такою впевненою красунею
- Я бачу полегшення у твоїх очах
Нагадаємо, подружжя схудло на 45 кг та врятувало свій шлюб. Пара повністю змінила своє життя.
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