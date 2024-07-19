18-річна жінка стала 65-ю дружиною свого чоловіка: "Ми жили разом у величезному маєтку"

Жінка з єдиного полігамного міста Америки стала 65-ю дружиною свого чоловіка, і всі вони жили разом у величезному 44-кімнатному маєтку.

Про це пише Mirror.

Тревел-блогер Дрю Бінскі зустрівся з Брієлл Декер, яка була однією з багатьох дружин лідера секти Воррена Джеффса в Колорадо-Сіті, штат Аризона, колишній базі фундаменталістської Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів (FLDS).

Бінскі супроводжував Сем, колишній член FLDS, під час знімань відео під назвою "В'їзд до єдиного в Америці міста полігамістів".

Лідер секти педофілів Джеффс прослуховував свою громаду, щоб прикидатися, що розмовляє з "Богом", і до свого арешту одружився з 79 дружинами, деяким з них було всього 12 років. Зараз він відбуває довічне ув'язнення у в'язниці Техасу за сексуальне насильство над двома неповнолітніми послідовниками.

Воррен Джеффс / Фото: Getty Images

Бінскі і Сем зустрілися з Брієлл Декер у її колишньому будинку, Центрі мрій Шорт-Крік, де вона жила з лідером культу протягом чотирьох місяців, хоча вона визнала, що його "насправді тут не було".

Брієлл сказала: "Я вийшла за нього заміж після того, як він став пророком, тобто він вже був у бігах. Ця втеча сталася майже одразу. Так, це був вересень. А потім я... Мій день народження був у листопаді, а в січні я вийшла за нього заміж. Тож мені виповнилося 18. Коли батько Воррена Рулон був пророком, батьки могли сказати пророкові, коли їхня дочка була достатньо дорослою або коли вони відчували, що готові... Але коли Воррен став пророком, він покликав батьків і сказав: "Ваша дочка готова", і це поставило їх у дуже скрутне становище, тому що якщо б вони не погодилися, вони могли втратити всіх своїх дітей одночасно".

Брієлл Декер / Фото: Mirror

Брієлл повела Дрю і Сема на екскурсію будинком, ненадовго зупинившись, щоб зазирнути до кімнати, наповненої "нелегальними дротами", які нібито використовувалися Джеффсом для прослуховування "цілого міста".

Місцева "леді" була приголомшена, коли дізналася про цю кімнату, оскільки Джеффс, ймовірно, використовував її для того, щоб "викликати її до церкви". Пізніше він сказав їй, що "Бог" відкрив йому, що вона розмовляла з хлопчиком телефоном.

Колишній член церкви казав, що він також порадить своїм послідовникам не дивитися новини, ще раз підкресливши, що він намагається маніпулювати ними, щоб вони повірили, що ним керує вища сила.

Брієлл поділилася: "Дуже сумно думати про те, скільки людей були фактично обмануті, тому що він брехав їм, розумієте. Ну, я дізналася про це приблизно за перші два роки. Йому це не подобалося, тому що він поводився не так, як навчав. Про це не можна було говорити. Тож у той самий день, коли я вийшла за нього заміж, я почала помічати тривожні сигнали. Ну, він відправив мене додому в першу ніч, тому що я не наважувалася зблизитися з ним, і я була така... ну, це моє перше весілля, а йому 65 чи скільки там, тож він просто дуже розсердився на мене".

Брієлл розповіла, що пізніше Джеффс відправив її на "таємну зустріч", де пояснив, що забирає своїх дітей з певної власності, оскільки "тікає від закону".

Джеффс тікав і уникав упіймання протягом багатьох років, подорожуючи Сполученими Штатами і навіть побудувавши собі притулок в Ельдорадо, штат Техас, перш ніж потрапив до списку 10 найбільш розшукуваних осіб ФБР і, врешті-решт, був спійманий 2006 року, повідомляє ABC News.

За даними CNN, FLDS, секта мормонів, що відкололася, відкрито практикувала полігамію, попри те, що основна церква відкинула її понад сто років тому.

Нагадаємо, дівчина, у якої "999 братів і сестер", закохалася в одного з братів. Вони є дітьми скандально відомого донора сперми.

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