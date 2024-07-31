18-річний хлопець закрутив роман із 48-річною подругою своєї мачухи: "Це огидно"

Мачуха відчула "огиду" після того, як її 18-річний пасинок закрутив роман з її подругою, яка старша за нього на 30 років.

Нажахана вона звернулася до соціальних мереж за порадою, як впоратися з цією ситуацією, сподіваючись розірвати їхні стосунки, щоб він міг знайти когось "свого віку", передає Mirror.

Жінка розповіла: "Мій 18-річний посинок переїхав до моєї подруги, якій 48 років, через романтичні стосунки. Це огидно. Мій пасинок пішов з нашого будинку (у нас була повна опіка), коли йому виповнилося 18 років, тому що йому не подобається відповідати перед батьками. Тож він поїхав до своєї мами, яка не піклується про нього вже 10 років".

Після того, як пасинок продовжував ігнорувати спроби її та його батька зв'язатися з ним, мачуха погрожувала повністю відрізати його телефонний рахунок. Вона додала: "Він продовжував це робити, тому я припинила телефонне обслуговування. Його мама не оплачує його телефонні рахунки (ніколи не робила цього), і тепер я дізналася, що він переїхав до моєї подруги, яка була на сімейних канікулах у квітні. Мабуть, вона дала йому свій номер, і у них виникли "почуття". Правда в тому, що він хоче, щоб хтось оплачував його телефонні рахунки і дозволив йому жити там, не звітуючи перед батьками. Вона перейшла таку величезну межу, і це так дивно і неправильно".

У той час як більшість користувачів поділилися своїм обуренням щодо стосунків з різницею у віці, інші закликали її викреслити подругу зі свого життя. Один користувач сказав: "Це абсолютно огидно, і їй має бути дуже соромно. Сподіваюся, вона більше не буде твоєю подругою!". Інша юзерка додала: "Огидно і, напевно, не вперше вона полює на набагато молодшу людину під час вразливого перехідного періоду. Він хоч і дорослий, але я, безумовно, більше не спілкувалася б з нею і не називала її подругою". Третя людина сказала: "У мене навіть немає слів для цього. Нічого собі. Абсолютно огидно. 18-річні підлітки відомі своїми дурними рішеннями... Але 48-річна жінка знає краще. Він був неповнолітнім, коли ви поїхали у відпустку в квітні?". Ще один користувач додав: "Це не його вина і не вашої подруги. Так, те, що вони зустрічаються, огидно, але це не протизаконно. Очевидно, що у вас з ним розладналися стосунки, якщо він пішов з дому і перервав з вами зв'язок. Мені здається, що це головна проблема, але ви зосереджені на драмі. Подумайте про це".

Нагадаємо, чоловік, якому відмовляли жінки, схуд на 116 кг і шокував невпізнанним виглядом. Він став особистим фітнестренером після того, як скинув зайву вагу.

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