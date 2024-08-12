19-річний хлопець побив світовий рекорд за найдовшим часом без сну: скільки він протримався (фото)

Вулиці біля його будинку були забиті поліцейськими машинами та швидкої допомоги.

Австралієць побив світовий рекорд Гіннесса за найдовшим часом без сну.

Про це повідомляє Daily Star.

19-річний YouTube-блогер Norme не спав протягом 12 днів. Весь цей час занепокоєні шанувальники телефонували поліції, щоб перевірити стан його здоров'я, тоді як адміністратори соціальних мереж здійснювали численні блокування платформ для творця.

Коли він побив рекорд, протримавшись 264 години та 24 хвилини, Norme мав 9000 глядачів на Rumble, альтернативній платформі YouTube.

Norme / Фото: Norme is bac/Rumble

Ближче до кінця 12 днів машини швидкої допомоги та поліцейські машини вишикувалися вздовж вулиць біля його будинку, де хлопець "змагався", а друзі спостерігали за ним.

Norme / Фото: @NormeNorme/X

Попередній рекорд із відсутності сну був встановлений чоловіком на ім'я Ренді Гарднер, який не спав 11 днів поспіль, коли йому було 17 років 1964-го. За повідомленнями, Ренді відчував галюцинації та крайню розгубленість під час спроби, тоді як вчені документували кожен його рух.

Norme / Фото: @NormeNorme/X

Відколи Ренді побив рекорд, було ще двоє людей, які не спали понад 400 годин — Макдональд і Морін Вестон, але Книга рекордів Гіннеса не визнає цієї спроби.

Усі попередні спроби побити рекорд супроводжувалися спостереженням із боку медичних працівників. Norme не спав, що спричинило побоювання за його стан.

Усього через 24 години без сну у людей погіршується координація та пам'ять. Збільште це до 36 годин, і ваше фізичне здоров'я почне погіршуватися, а прискорене серцебиття та підвищений артеріальний тиск будуть змушувати організм підтримувати вас у тонусі.

За словами фахівця зі здоров'я доктора Дрерупа, після двох днів позбавлення сну організм починає "відключатися". Ваші очі не заплющуються, і ви можете усвідомлювати, що відбувається, але ваш мозок по суті відключається для "мікросну" – до 15 секунд відпочинку, коли ваше тіло намагається компенсувати це.

Якщо не спати довше трьох днів, у людей може початися психоз. Наразі невідомо, що відчув Norme, коли він побив рекорд, за винятком величезної радості, яку він і його друзі відчули, коли обігнали Ренді.

Нагадаємо, чоловік виростив найважчий баклажан у світі. Він у дев'ять разів важчий за футбольний м'яч.

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