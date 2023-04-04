19-річний хлопець шокував лікарів станом своїх легень, викурюючи по два-три вейпи на тиждень

Американець розповів, як через вейпінг у нього були серйозні проблеми зі здоров'ям.

Так, 19-річний Дрейвен Гетфілд із Західної Вірджинії почав курити електронні сигарети, коли йому було 13. Через це його легені чотири рази стискалися, повідомляє ladbible.com.

У жовтні 2021 року його доставили до лікарні після болю в грудях та судом. Після огляду лікарями у хлопця діагностували пневмоторакс, і він тиждень перебував у лікарні. За декілька місяців, у лютому 2022 року, у нього стався четвертий колапс легені, і йому довелося перенести булектомію, щоб видалити повітряні кишені з правої легені.

Фото: ladbible.com

Дрейвен каже, що це був найболісніший досвід у його житті, і що випробування залишило свій слід.

"Це змусило мене усвідомити, наскільки небезпечним може бути вейпінг. Лікар сказав, що мої легені мали такий вигляд, ніби я викурював по три пачки цигарок на день не менше 30 років. Я був дуже засмучений. Я думав, що вейпінг краще, ніж куріння, і я турбувався про своє майбутнє. Я був дуже наляканий", - поділився він.

Дрейвен зазначив, що почав курити, побачивши, що інші люди його віку це роблять. Він швидко звик, викурюючи два-три вейпи на тиждень.

Вперше йому стало зле у 17 років.

"Одного разу я просто сидів, а потім раптом у мене з'явився біль у грудях та судоми з усього боку. Я пішов додому і ліг спати, і мій серцевий ритм упав дуже низько, і я пообіцяв бабусі, що поїду до лікарні, і він упав до 40, і тоді я дізнався, що маю колапс легені. Я гадки не мав, що це було і що трапилося, я думав, що, можливо, я щось не так витяг. Мені довелося ставити дренажну трубку приблизно на півтора тижня", - пригадав він.

Тепер Дрейвен попереджає інших підлітків про небезпеку вейпінгу, з наслідками яких він живе досі.

"Я досі відчуваю біль. Я ніколи більше не доторкнуся до вейпу чи цигарок. Я впевнений, що вейп завдав шкоди, мій фахівець та пульмонолог також були впевнені в цьому", - додав він.

Нагадаємо, чоловіка паралізувало після того, як він висякався і знепритомнів у своїй ванній, вдарившись шиєю. Шанси на одужання у нього малоймовірні.

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