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19-річну дівчину затримала поліція через збочений секс: що вона накоїла (фото)

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
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19-річну дівчину затримала поліція через збочений секс: що вона накоїла (фото)

Фото: dailystar.co.uk

Дівчині загрожує до 10 років позбавлення волі.

У США поліція затримала 19-річну дівчину, яка займалась сексом зі собаками. За знущання над тваринами їй загрожує до 10 років позбавлення волі. 

Про це пише dailystar.co.uk

19-річна Деніз Фрейзер біля бабтистської церкви зайнялась сексом з німецькою вівчаркою в Майріку, штат Міссісіпі. Її затримала поліція через знущання над тваринами, адже у телефоні дівчини правоохоронці виявили, що схоже вона робила зі ще двома тваринами. 

"За 17 років моєї роботи в правоохоронних органах це - один з найбільш тривожних випадків, які я коли-небудь розслідував. У розпорядженні JCSD є кілька відеозаписів, які є настільки відвертими, що ми не маємо права оприлюднювати їх або навіть обговорювати їхній конкретний зміст", - сказав сержант Джей Ді Картер з Департаменту шерифа округу Джонс. 

© dailystar.co.uk
Фото: dailystar.co.uk

Відео свого знущання над тваринами дівчина опублікувала у соцмережах, після чого до поліції звернувся небайдужий. Зараз підозрювану затримали з можливістю вийти під заставу. Дівчині загрожує до 10 років позбавлення волі. Тварини, які стали жертвами насильства, перебувають у ветеринарній клініці. 

Нагадаємо, дівчина піймала коханого за переглядом OnlyFans та помстилася йому.

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Дата публікації
Перегляди
3091
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