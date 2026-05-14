19-річний хлопець вижив після удару блискавки та шокував вчинком

Хлопець вижив після удару блискавки

У США хлопець вижив після удару блискавки, а вже через 10 годин після порятунку вирушив на рибалку.

Про це пише KPTV.

Підліток із Техасу отримав низку важких травм після того, як під час недавньої риболовлі в нього в живіт влучила блискавка.

За інформацією телеканалу KPTV, 19-річний Гантер Вайч у суботу рибалив разом із матір’ю на водоймі в місті Джаспер, притулившись до дерева.

Вайч розповів журналістам, що пам’ятає, як втратив свідомість безпосередньо перед тим, як його вразила блискавка, яка відкинула його до сусіднього дерева, внаслідок чого він отримав серйозні травми.

«Удар ніби проник крізь мій живіт, пройшов аж до ноги і вийшов через верхню частину стопи», — сказав він.

Вайч додав, що після того, як він прийшов до тями, він не відчував ніг і не міг рухати ні правою стопою, ні всією правою ногою.

На тілі Вайча видно опіки, а також десятки слідів на обличчі.

«Здебільшого я відчував, як на мене сипалися уламки дерева, яке вибухнуло, і саме вони вкрили моє обличчя. У моїй шкірі досі застрягли дрібні колючки та інші уламки, і вони ввійшли глибоко», — розповів підліток.

Пробувши в лікарні лише 10 годин, він повернувся наступного дня після інциденту, щоб знову піти на риболовлю.

