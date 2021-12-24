2-річний хлопчик викурював 40 цигарок на день та бився головою об стіну, коли йому забороняли це робити

2-річний хлопчик викурював 40 цигарок на день та бився головою об стіну, коли йому забороняли це робити

Через 7 років хлопчик кинув курити.

В Індонезії на острові Суматра 2-річний хлопчик викурював по 40 цигарок на день. Це занепокоїло батьків і через 7 років їм вдалось відучити сина від шкідливої звички.

Про це пише thesun.co.uk.

За даними видання, Арді почав курити тоді, коли йому було лише 18 місяців. Тоді цигарку дав йому батько. Після цього у 2-річному віці дитина викурювала по 40 цигарок в день. Це занепокоїло матір хлопчика, оскільки вона побоювалась, що дитина помре від раку легень. Жінка розповідає, що вона намагалась відучити сина від шкідливої звички, проте той відмовлявся це робити. Він кричав та навіть бився головою об стіну, коли в нього забирали цигарки. Також через куріння хлопчик вживав лише шкідливу їжу, через що в нього була зайва вага.

thesun.co.uk

Проте через 7 років після втручання влади, дитину таки вдалось відучити від цигарок. Хлопчик розповів, що раніше він випивав три банки згущеного молока на день, а коли кинув шкідливі звички та сів на дієту, то спочатку погано почувався. Проте згодом він схуднув і його самопочуття значно покращилось. Тепер хлопчик успішно вчиться у школі.

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