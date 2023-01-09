20 хвилин і пляма зникне: простий спосіб відчистити килим від слідів їжі та напоїв

З'явилися плями на килимі? Навіть сліди від масного крему чи вина можна швидко прибрати за допомогою одного простого способу. Читайте про нього в матеріалі ТСН.ua.

В святковий період особливо часто у будинку з'являються плями. Під час застілля на килим може впасти шматок шоколаду, бризнути масло з запеченої качки або пролитися вино. Однак всі ці сліди можна швидко і без проблем вивести. І потрібен вам буде всього лише один інгредієнт, який є практично на кожній кухні.

Видання Mirror поділилося лайфгаком, як видалити плями з килима. Лише за двадцять хвилин від них не залишиться жодного сліду. Взяти необхідно звичайний столовий оцет. Бонусом буде ще й те, що цей компонент чудово усуває неприємні запахи.

Як позбутися плям на килимі після святкування

Все дуже просто:

Налийте у пульверизатор оцет. Розпорошіть його на пляму. Зачекайте, щоб оцет підсохнув, а потім повторіть процедуру знову.

Крім того, ви можете приготувати розчин, який допоможе позбутися стійких харчових плям на килимі. Для цього візьміть два інгредієнта — харчову соду та теплу воду. А потім виконайте такі дії:

Змішайте компоненти до повного розчинення соди у воді. Нанесіть безпосередньо на пляму. Залишіть на 20 хвилин, а потім промийте вологою губкою.

А ось дрібні шматочки їжі можна зібрати за допомогою пилососа.