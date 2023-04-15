20-річна дівчина, яка їла вісім упаковання чипсів на день, схудла на 79 кг: як їй це вдалось

20-річна Моллі Халл зі Стоуна, графство Стаффордшир, Велика Британія, яка від 10 років страждала через зайву вагу, схудла на 79 кілограмів. Їй у цьому допомогла операція зі зменшення шлунку.

Про це пише mirror.co.uk.

Моллі Халл страждала від ожиріння з 10 років, часто з'їдаючи до восьми пакетиків чіпсів на день. Вона важила майже 185 кілограмів. Дівчина 10 років страждала через зайву вагу та боялась, що більше не зможе ходити. А тому вона наважилась на операцію. Для цього вона поїхала до Єгипту і там їй видалили 75% шлунку.

Фото: mirror.co.uk

"Їжа була моєю основною справою. Я знала, що потрібно щось змінювати, бо більше не могла купувати одяг у звичайних магазинах і потребувала вільного часу на роботі, бо була дуже виснажена. Колись я думала, що опинюся в інвалідному візку, але зараз я почуваюся набагато здоровішою. Раніше у мене був дефіцит заліза, тоді як зараз у мене все гаразд зі здоров'ям", - згадує Моллі.

Фото: mirror.co.uk

Дівчина розповіла, що через зайву вагу, вона страждала у підліткову віці, оскільки не могла собі купити модного одягу. А тому вона наважилась на операцію зі зменшення шлунку і каже, що це змінило її життя, оскільки їй вдалось схуднути на 79 кілограмів.

Фото: mirror.co.uk

Нагадаємо, у США жінка, яка важила 291 кілограм схудла до 112 кілограмів завдяки операції зі зменшення шлунку. Вона каже, що це - змінило її життя на краще, а тому вона продовжує худнути.

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