20-річна дівчина з сьомим розміром грудей зменшила бюст: фото до і після

20-річна дівчина із Шотландії розповіла, як операція зі зменшення грудей змінила її життя.

Фібі Гоуї мала сьомий розмір бюсту. До слова, розмір одягу дівчини – XS. Ще в дитинстві їй доводилося носити два бюстгальтери для додаткової підтримки грудей.

Фото: catersnews.com

"Великі груди просто все зіпсували. Усі мої подруги одягали на вечірки гарні сукні та топи, а я прикривалася мішкуватим одягом, джемперами й куртками", - передає її слова Caters News Agency.

Фото: catersnews.com

Коли принади досягли живота, Гоуї в червні 2022 року поїхала до Туреччини на операцію.

Фото: catersnews.com

Через те, що груди були не лише великі, а й обвислі, їй довелося також робити підтяжку. За послугу дівчина сплатила 4 600 доларів.

Фото: catersnews.com

Хоча її друзі та сім'я переймалися через операцію, Фібі каже, що процедура кардинально змінила її життя. Тепер розмір її грудей – четвертий.

Фото: catersnews.com

Дівчина зізналася, що зараз з радістю ходить по дому оголеною після того, як з її тіла забрали чималу вагу.

"Мене переповнювали емоції і мені знадобився деякий час, щоб звикнути до мого нового тіла. Мені також підняли ареоли через те, що раніше у мене були низькі груди і вони були спрямовані донизу", - сказала вона.

Фото: catersnews.com

Фібі додала, що зараз почувається набагато впевненішою у собі. Їй більше не доводиться носити близько чотирьох шарів одягу, щоб прикритися. Дівчина вже не може дочекатися літа, щоб носити милі сукні й топи.

Також вона тішиться, що може бігати зі своїм собакою, чого раніше ніколи не робила.

Нагадаємо, американка, відома в Мережі як WoodBunny, спричинила фурор відео, як працює за теслярським станком. Дівчина публікує ролики, де постає в бікіні, демонструючи приголомшливу фігуру.

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