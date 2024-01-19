20-річна жінка має голос п'ятирічної дитини: "Ніхто не сприймає всерйоз і не обслуговують у барі"

Жінка розповіла, що попри те, що їй 20 років, її часто сприймають за 10-річну дитину через голос.

Ебоні Мей, яка займається тортами, пояснила, що люди ніколи не сприймають її всерйоз, і їй часто відмовляють в обслуговуванні в барах, навіть якщо вона хоче купити лимонад.

У соціальних мережах жінка розповіла, в які незручні ситуації вона потрапила через свою молоду зовнішність і дитячий голос. Крім того, вона поділилася, що люди навіть звинуватили її в підробленні голосу.

В одному з відеороликів, опублікованих в TikTok, Ебоні відповіла на коментар, у якому йшлося: "Вам слід намагатися не бути схожою на 12-річну дитину".

Потім Ебоні поплескала у відповідь і пояснив: "Добре, я збираюся торкнутися цього питання один раз і ніколи більше. Так, це мій справжній голос. Я усвідомлюю, що здаюся набагато молодшою, ніж є насправді. Деякі люди буквально думають, що я озвучую TikTok. Вони такі: "Чому ти говориш, як п'ятирічна дитина?". Я не можу змінити свій голос. Я не усвідомлювала, що мій голос настільки інший, поки в мене не з'явився вчитель, який сказав: "Чому ти так говориш?". Я була дуже спантеличена. Відтоді, як я завела цей обліковий запис, я постійно отримую купу коментарів: "Чому ти так говориш?". Мені завжди говорили, що я маю молодший вигляд і звучу молодше, тому я до цього звикла".

В іншому відео Ебоні розповіла про все, що люди говорили їй через її молоду зовнішність та голос.

Вона поділилася: "Я збираюся розповісти вам дещо, що люди говорили мені як людині, яка має молодший вигляд, ніж є насправді. По-перше, коли я працювала у роздрібній торгівлі, хтось буквально сказав мені: "Боже мій, ти така мила, я просто хочу відвезти тебе додому". Мені тоді було п'ятнадцять. А ще я вчора ввечері була у клубі, танцювала зі своїм братом, і жінка продовжувала дивитись на мене. А потім вона підійшла і запитала: "Ти достатньо доросла, щоб бути тут?!". Далі я навчалася у восьмому класі школи, і в нас з'явилася нова дівчинка. Люди в моєму класі переконали новеньку, що я була насправді з 5-го класу, але я була дуже розумна, тому мені дозволили вчитися в їхньому класі. І вона вірила у це цілий рік".

Мало того, Ебоні також розповіла про незручну ситуацію в барі, про час, коли вона працювала в магазині тканин, і про те, як люди завжди думають, що вона продає торти своєї мами, хоча насправді вона має власний бізнес з виробництва тортів.

Вона додала: "Потім я була в барі та купувала своїм друзям лимонад, бо вони були неповнолітніми. Я купувала три лимонади. Бармен буквально обійшов бар, поклав мені руку на плече і сказав: "Мені дуже шкода, але тобі доведеться попросити маму повернутися і принести це для тебе". Я також працювала в магазині тканин і обслуговувала когось, а вона пояснювала, що шила сукню для своєї восьмирічної дитини. Вона не подивилася розміри і каже: "Напевно, вона буде такого ж розміру, як і ти". Мені, до речі, було 16. Тому вона буквально обійшла стійку та почала мене вимірювати. Я також маю бізнес з виробництва тортів, і іноді я заходжу на ринок, це траплялося зі мною декілька разів. І старша мама чи покупець підходили до мене і казали: "Ой, це твоя мама зробила? Ви робите таку чудову роботу, продаючи їх".

Пізніше вона підтвердила: "Моє посвідчення особи – моя найбільша гнучкість".

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Але користувачі соціальних мереж прагнули підтримати Ебоні і в коментарях ділилися своїми словами любові та підтримки.

О, вони справжні ненависники. Ви чудові, і не слухайте їх

Люди завжди такі грубі з тобою, а ти така мила

Вам не треба пояснюватися. Ви одна із найщиріших людей у цьому застосунку. Ми любимо вас попри все

Однак не всі були такими добрими, і багато хто прокоментував молодяву зовнішність Ебоні: "Ти маєш вигляд, ніби тобі 13", "Ти маєш вигляд на 10".

Нагадаємо, блогер-мільйонник, який зробив операцію з подовження ніг, пожалівся, що тепер не може спати і ходити. Він виріс зі 177 см до 183 см.

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