20-річна жінка припинила їсти, пити і рухатися після того, як її насварив на роботі керівник

Вона потребує нагадувань, щоб сходити до туалету.

Китаянка у віці 20 років перетворилася на "закляклу дерев'яну людину" і припинила їсти, пити і рухатися після того, як її насварив на роботі керівник.

Про це повідомляє SCMP.

Жінка, яку назвали просто Лі з центральної китайської провінції Хенань, раптово втратила здатність реагувати і більше не могла їсти, пити, рухатися або вести розмову. З'ясувалося, що за місяць до цього Лі отримала догану від свого керівника, що призвело до її тривалого нещастя.

Її стан погіршувався, її голова зависала в повітрі, якщо рідні прибирали подушку під нею, і вона потребувала допомоги рідних, щоб нагадувати їй про необхідність сходити до туалету.

Її лікарка Цзя Дехуань описала пацієнтку як "дерев'яну" фігуру. Цзя пояснила, що Лі переживала кататонічний ступор, симптом депресії. Вона зазначила, що Лі була інтровертною особистістю і намагалася відкритися оточуючим, що в результаті сприяло погіршенню її стану.

Як повідомляється, Лі визнала свою ситуацію і висловила бажання відтепер більш ефективно керувати своїм настроєм.

Нагадаємо, жінку звільнили з роботи через жарт у робочому чаті. Вона розповіла, що саме написала колегам.

Читайте також: