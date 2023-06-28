20-річна жінка втратила всі зуби після блювання під час вагітності: "Щаслива і без них" (фото)

Мама втратила всі зуби після сильного токсикозу під час вагітності, і тепер вона набула нового вигляду.

Про це пише dailystar.co.uk.

26-річна Луїза Купер із Беркшира, Велика Британія, вперше завагітніла 2017 року, коли працювала нянею на французькому гірськолижному курорті.

Але всього за тиждень вона поїхала додому, оскільки постійно нудило. Вона заявила, що блювала так сильно, що в неї почали випадати зуби.

Перукарці поставили діагноз Hyperemesis Gravidarum (HG) - надмірна нудота і блювання через декілька місяців після того, як вона дізналася, що вагітна.

Луїза Купер / Фото: dailystar.co.uk

Її старший син, п'ятирічний Закарі, народився в листопаді того ж року, і всього через шість місяців їй видалили решту зубів через пошкодження, отримані під час хвороби.

"Я змирилася з тим, що у мене немає зубів. Я маю зубні протези, але носити їх не дуже зручно, оскільки вони косметичні. Я можу вийти з дому без зубів", - поділилася вона.

Луїза Купер / Фото: dailystar.co.uk

Хоча багато жінок відчувають "ранкове нездужання" під час вагітності, надмірне блювання зустрічається не так часто і може бути небезпечним.

Згідно з NHS: "Точна кількість вагітних жінок не відома, оскільки деякі випадки можуть залишитися незареєстрованими".

Луїза пояснила, що втратила зуби через шлунковий сік у блювоті. Висока кислотність руйнує зуб та може підвищувати чутливість ясен. Але після того, як вона народила, HG "зник".

"Я втратила свій перший зуб приблизно в 16 тижнів. Мені сказали, що мої зуби мають бути видалені, оскільки вони були дуже пошкоджені. Я народила сина у листопаді 2017 року, а через півроку мені видалили усі зуби".

Луїза Купер з дитиною / Фото: dailystar.co.uk

Попри це, у Луїзи народилося ще двоє дітей, і у всіх трьох вагітностях у неї були ті ж самі симптоми. Мама сказала, що не побажає цього виснажливого стану навіть своєму "злішому ворогові".

Нагадаємо, новонароджена у два дні стала багатійкою з розкішним будинком і 6 млн доларів на рахунку. Вона уже забезпечена на все життя.

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