20-річна жінка закінчила життя шляхом евтаназії: перед смертю виконали її останнє бажання (фото)

Музиканти зіграли для хворої 20-річної жінки перед тим, як вона померла шляхом евтаназії.

2021-го Еріка Моралес залишилася паралізованою у віці 17 років після нападу в барі. Її вдарили пляшкою по голові.

Напад спричинив церебральну інфекцію та важку травму спинного мозку, і Еріка втратила всю свою рухливість.

Еріка висловила бажання померти шляхом евтаназії після фізичних та емоційних страждань протягом багатьох років після травми.

Медичний заклад Emssanar EPS спочатку відхилив її прохання, але її сім'я боролася за неї, і 22 лютого воно було схвалене.

Еріка Моралес / Фото: скриншот з відео

Перед смертю було виконано її останнє бажання. Музиканти співали і грали на інструментах у клініці, а Еріка спостерігала за цим у своєму ліжку. Вона також була оточена членами своєї сім'ї.

Еріка померла в суботу, 1 березня, в медичному центрі Valle de Atriz в муніципалітеті Пасто, на південному заході від Боготи, Колумбія.

Відтоді її сім'я вимагає справедливості щодо нападників. Місцеві ЗМІ повідомляють, що під час розслідування були встановлені особи двох передбачуваних злочинців, але в судовому процесі не було досягнуто жодного прогресу. Сім'я Еріки продовжує боротися за неї після її смерті.

