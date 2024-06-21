20-річний чоловік прокинувся у лікарні без статевих органів: тепер з ним хоче "одружитися" його сусід

В Індії 20-річний чоловік звинувачує медиків та свого сусіда у тому, що йому без дозволу вирізали статеві органи.

Про це пише mirror.co.uk.

Як стверджується, 20-річному хлопцеві, якого називають лише Муджахід, сказали, що йому потрібно в лікарню, і відвезли до медичного коледжу Музаффарнагар у північному штаті Індії Уттар-Прадеш, де йому і зробили операцію. Йому дали анестезію, після чого 3 червня він прокинувся без геніталій, а іншого чоловіка, Омпракаша, звинувачують у тому, що він переконав лікарів медичного коледжу зробити операцію.

Моджахід із села Санджак стверджує, що Омпракаш погрожував йому протягом двох років, очевидно, намагаючись відібрати землю його родини.

"Він (Омпракаш) привіз мене сюди, і наступного ранку мені зробили операцію. Коли я прийшов до тями, мені сказали, що мене змінили з хлопчика на дівчинку", - розповідає потерпілий.

20-річний хлопець стверджує, що тепер горе-сусід хоче з ним одружитись, щоб відібрати землю.

"Він сказав: Я змінив тебе з чоловіка на жінку, і тепер ти будеш жити зі мною. Я підготував адвоката і підготував для тебе судовий шлюб. Зараз я застрелю твого батька, і земля, яка належить тобі, буде на моє ім'я, а потім я продам її і поїду в Лакхнау", - розповів Моджахід.

Поліція пообіцяла провести повне розслідування, в той час як біля медичного коледжу відбуваються протести з вимогою вжити заходів.

"Всі звинувачення, висунуті родиною і протестувальниками, будуть ретельно розслідувані, а проти винних будуть вжиті відповідні юридичні заходи", - заявив старший офіцер поліції Музаффарнагара Рамашіш Ядав.

Стверджується, що цей випадок є частиною ширшої проблеми торгівлі органами в лікарні, де операції проводилися без згоди пацієнтів.

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