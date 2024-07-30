20-річний мер села похизувався "геніальним" планом щодо збільшення кількості населення – відео

20-річний мер невеликого села, розташованого у Гвадалахарі, Іспанія, поділився своїми великими планами щодо збільшення кількості населення.

Про це пише Mirror.

Бути мером невеликого населеного пункту в Іспанії – важлива робота, але вона недостатньо визнана. Подібно до волонтерської роботи, багато мерів в Іспанії навіть не отримують зарплату за свою роботу. Фактично, за даними Казначейства, близько 40% із 6900 мерів в Іспанії не отримують жодної державної зарплати. Натомість це розглядається як послуга, яку ви надає селу, яке ви любите.

Хоча можна подумати, що така робота більше підходить для людей літнього віку, особливо враховуючи, що середній вік мешканців невеликих міст та сіл в Іспанії досить великий, але це не завжди так. Енріке Коллада, мер села у Гвадалахарі, розповів свою історію у соціальних мережах.

Енріке Коллада / Фото: скриншот з відео

Хоча 20-річний хлопець молодий, він має величезну мету — збільшити населення цього села. В Ель-Рекуенко, селі, розташованому в провінції Гвадалахара, за даними Національного інституту статистики станом на 2023 рік, проживає лише 71 особа. Як і в більшості країн, населення скорочується – 1930 року в селі проживало майже 750 осіб, 1970-го – близько 430, 1990-го – близько 190, а зараз – менше 100.

Ось чому Енріке довелося проявити креативність та вигадати "геніальний план". Він намагається зав'язати теплі стосунки із жителями міста, влаштовуючи вечірки. "Що я роблю як 20-річний мер Ель-Рекуенко, села з населенням менше 100 осіб наразі? Я влаштовую вечірки. Безліч заходів", — каже Енріке, розповідаючи про всі ініціативи, які він зрештою організує у селі для менш ніж 100 мешканців.

Також Енріке розповів про великі переваги, які він бачить на посаді мера: "Я слухаю та допомагаю сусідам на пленарних засіданнях та за їхніми межами. Я запрошую політиків поговорити з ними про наші проблеми, а також щоб вони могли познайомитися з селом", — пояснює Енріке, який супроводжує свою роботу відеороликами в соціальних мережах, де він з'являється у всіляких ініціативах. Будь то спілкування із сусідами із сусідніх сіл або навіть подача шоколаду в склянках іншим мешканцям. Але не лише це. "Я організую вечірки з найкращим фестивальним комітетом у провінції, і майже наважусь сказати, в Іспанії. Я танцюю від душі, бо, мабуть, треба докласти зусиль. І, звичайно, я насолоджуюся сільським життям, яке є справжньою розкішшю", — пояснює він.

Енріке, безумовно, стикається з ситуаціями, до яких багато хто не звик у його віці.

Багато хто був заінтригований життям Енріке як мера, і одна людина запитала: "Ви щось заробляєте?", на що він відповів: "Ні за що! Це робиться із любові до людей. Я втрачаю гроші. У мене є робота, і я маю все збалансувати".

Інший запитав: "Чи має сенс селу з населенням 100 чоловік мати власну ратушу?", на що він відповів: "Чудове запитання. Нам треба його переосмислити. Ми думаємо про багато проєктів із цього району, які об'єднують 10 сіл і дозволяють нам надавати послуги більш ефективно".

Інші були вражені пристрастю молодої людини. Одна людина написала: "Мені подобається бачити молодих людей на цих посадах". Ще один юзер додав: "Я сподіваюся, що ви відрізняєтеся від корумпованих, які нічого не роблять, будь ласка, будьте прикладом того, як можна вносити великі зміни".

Нагадаємо, у Японії відбудеться масштабна гра у хованки або, як її ще називають, "какуренбо". Для участі шукають сотню людей.

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