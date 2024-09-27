20-річний син подав до суду на власну матір через комікси: що сталося

20-річний тайванець так розлютився, що його літня мама без згоди викинула його цінну колекцію коміксів, що подав до суду і відмовився примиритися з нею.

Про це пише Oddity Central.

64-річна жінка з міста Чіаї потрапила в халепу після того, як викинула 32-томну колекцію манги "Атака на Титана" свого молодшого сина. Вони жили разом і жінці набридла колекція коміксів сина, що постійно збільшувалася. Тож коли вона натрапила на його колекцію манги "Атака на Титан" і визначила, що томи трохи відволожилися, вона вирішила переробити їх і звільнити трохи вкрай необхідного простору. Вона навіть не запитала сина, чи все гаразд, і коли він прийшов додому і дізнався, що його 32 томи зникли, він дуже розлютився і врешті-решт викликав поліцію на свою матір.

Ображений син подав скаргу на рідну людину до місцевої поліції, а згодом притягнув її до суду за те, що вона знищила його особисту власність без його згоди. У суді 20-річний хлопець стверджував, що "Атака на Титана" – дуже популярна манга, тому знайти іншу повну колекцію буде вкрай складно, враховуючи, що деякі з 32 томів більше не друкуються і можуть вважатися колекційними екземплярами.

З іншого боку, його мама стверджувала, що деякі томи манги відволожилися, і вони займають багато місця, тому викинути їх з дому було виправдано. Однак вона висловила бажання примиритися з сином, але він не бажав з нею розмовляти.

Інцидент стався в лютому цього року, але районний суд Чіаї лише нещодавно виніс вирок у цій справі, оштрафувавши матір на 5 000 тайванських доларів (160 доларів США) за пошкодження майна, вирок, який може бути замінений на громадські роботи. Суд постановив, що її неповага до майнових прав сина була неналежною.

За повідомленнями тайванських ЗМІ, син все ще не бажає примиритися зі своєю літньою матір'ю.

Нагадаємо, дружина подала на розлучення після 40 днів шлюбу через особисту гігієну коханого. Він мився максимум двічі на місяць.

Читайте також: