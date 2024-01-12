20-річну жінку під час сну вкусила одна із найсмертоносніших змій у світі: вона зробила її фото

В Австралії жінку вкусила отруйна змія, коли вона спала у своєму ліжку.

Про це пише dailystar.co.uk.

20-річну пацієнтку було доставлено повітрям до лікарні після нападу східної коричневої змії, другої за отруйністю у світі, у її будинку, що в районі Вестерн-Даунс на південному сході Квінсленду.

Напад, внаслідок якого було укушено руку, стався близько першої ночі в п'ятницю, 12 січня. Спочатку потерпілій надали допомогу члени сім'ї, перш ніж прибули медики.

Після дози протиотрути, жінка в стабільному стані була доставлена гелікоптером до лікарні Тувумба.

Молодій жінці вдалося сфотографувати зловмисницю, яка висунувся з-під її ковдри.

Східна коричнева змія / Фото: RACQ Life Flight

Компанія Darling Downs Health, яка керує лікарнею Тувумба, заявила: "Стан пацієнтки залишається серйозним, але стабільним".

Тім Гадсон із компанії Hudson Snake Catching каже, що укуси зазвичай безболісні через маленькі ікла змії.

"Звичайно, можливо, що люди можуть бути укушені і навіть не усвідомлювати цього", - сказав він. "Ця змія, цілком імовірно, приповзла сюди вдень, коли було спекотно, і я підозрюю, вона могла перебувати в будинку всю ніч".

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Східна коричнева змія вважається другою за отруйністю змією у світі після тайпана Маккоя. Вона може обігнати людину, що біжить на повній швидкості, тому надії на втечу невеликі.

За відсутності лікування укус змії може призвести до паралічу або надмірного крововиливу в мозок. Отрута східної коричневої змії також містить нейротоксини, кардіотоксини та нефротоксини, які руйнівні для нервових клітин, клітин серцевого м'яза та клітин нирок, і, як повідомляється, її укуси є причиною близько 60% смертей від укусів змій в Австралії.

Нагадаємо, газон австралійки визнали найпотворнішим у світі. Вона перемогла у незвичайному конкурсі.

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