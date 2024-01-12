20-річну жінку під час сну вкусила одна із найсмертоносніших змій у світі: вона зробила її фото

Її вдалося врятувати.
В Австралії жінку вкусила отруйна змія, коли вона спала у своєму ліжку.
Про це пише dailystar.co.uk.
20-річну пацієнтку було доставлено повітрям до лікарні після нападу східної коричневої змії, другої за отруйністю у світі, у її будинку, що в районі Вестерн-Даунс на південному сході Квінсленду.
Напад, внаслідок якого було укушено руку, стався близько першої ночі в п'ятницю, 12 січня. Спочатку потерпілій надали допомогу члени сім'ї, перш ніж прибули медики.
Після дози протиотрути, жінка в стабільному стані була доставлена гелікоптером до лікарні Тувумба.
Молодій жінці вдалося сфотографувати зловмисницю, яка висунувся з-під її ковдри.
Компанія Darling Downs Health, яка керує лікарнею Тувумба, заявила: "Стан пацієнтки залишається серйозним, але стабільним".
Тім Гадсон із компанії Hudson Snake Catching каже, що укуси зазвичай безболісні через маленькі ікла змії.
"Звичайно, можливо, що люди можуть бути укушені і навіть не усвідомлювати цього", - сказав він. "Ця змія, цілком імовірно, приповзла сюди вдень, коли було спекотно, і я підозрюю, вона могла перебувати в будинку всю ніч".
Читайте провідні новини дня:
- Померли в різний час: подробиці смерті ексзаступниці генпрокурора та її доньки
- Жорстка мобілізація в Одесі: ухилянти розробили правила безпечного пересування містом
- Мобілізація і повістки через смартфон: чи зобов'язаний громадянин мати ґаджети, Інтернет та імейл
Східна коричнева змія вважається другою за отруйністю змією у світі після тайпана Маккоя. Вона може обігнати людину, що біжить на повній швидкості, тому надії на втечу невеликі.
За відсутності лікування укус змії може призвести до паралічу або надмірного крововиливу в мозок. Отрута східної коричневої змії також містить нейротоксини, кардіотоксини та нефротоксини, які руйнівні для нервових клітин, клітин серцевого м'яза та клітин нирок, і, як повідомляється, її укуси є причиною близько 60% смертей від укусів змій в Австралії.
Нагадаємо, газон австралійки визнали найпотворнішим у світі. Вона перемогла у незвичайному конкурсі.
Читайте також: