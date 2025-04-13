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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
Кількість переглядів
494
Час на прочитання
3 хв

20-річний наречений втік із майбутньою тещею за 9 днів до весілля — фото коханців

Закохані таємно зникли та забрали усі гроші.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Шолудько Юлія Шолудько
Пара тримається за руки

Пара тримається за руки / © Freepik

В Індії стався курйозний інцидент — 20-річний наречений втік зі своєю 40-річною майбутньою тещею всього за 9 днів до весілля.

Про це пише Oddity Central.

Рахул і Шивані, молода пара з міста Алігарх, що в штаті Уттар-Прадеш, мали одружитися 16 квітня. Запрошення були розіслані, родичі підтвердили свою присутність, але всього за 9 днів до великого дня наречений злякався і зник, але не сам, а з Анітою, 40-річною матір’ю своєї майбутньої дружини. Що ще гірше, вони також забрали заощадження пари, а також сімейні заощадження Аніти, залишивши Шивані та її батька без копійки в кишені.

У неділю, 6 квітня, Рахул пішов із дому, заявивши, що збирається купити весільний одяг. Пізніше того ж вечора він зателефонував батькові, щоб сказати, що йде, і попросити його не шукати. Приблизно в той же час Шивані помітила, що її мама і всі їхні заощадження також зникли, лише 40-річна жінка не залишила жодного повідомлення. Хоча і Шивані, і її батько, Кумар, помітили незвичайні стосунки між Рахулом та Анітою, ніхто нічого не сказав, не бажаючи руйнувати майбутнє весілля.

«Я мала вийти заміж за Рахула 16 квітня, а моя мама втекла з ним у неділю. Останні три-чотири місяці Рахул і моя мама багато розмовляли телефоном», — розповіла Шивані індійським журналістам. «Моя мама забрала всі наші гроші. Тепер вона може робити, що хоче, нам байдуже. Все, що ми хочемо, це щоб нам повернули гроші і коштовності».

Рахул та Аніта

Рахул та Аніта

Чоловік Аніти, Кумар, керує бізнесом у Бенгалуру і більшість часу перебуває у від’їзді, але він теж помітив, що Рахул більше розмовляв з його дружиною, ніж зі своєю майбутньою дружиною. Проте він нічого не сказав, тому що наближався важливий день, і він не хотів розбурхувати ситуацію. Він подав заяву про зникнення людей, сподіваючись, що поліція зможе розшукати Аніту та її коханця.

«Я телефонував Аніті декілька разів, але вона вимкнула телефон. Я телефонував і чоловікові, але він продовжував заперечувати, що вона з ним», — розповідає Кумар. «Через декілька годин він нарешті сказав, що я вже 20 років не даю спокою своїй дружині і що я повинен забути про неї».

«Цей чоловік не розмовляв із моєю донькою, але продовжував розмовляти з моєю дружиною», — сказав батько Шивані. «Я живу в Бенгалуру, щоб вести свій бізнес. Я чув, що протягом останніх трьох місяців вони розмовляли між собою по 22 години на добу. У мене виникли підозри, але я нічого не сказав, тому що весілля було не за горами. Аніта поїхала з чоловіком 6 квітня і забрала всі наші гроші та коштовності».

Нагадаємо, наречена зіпсувала своє пишне весілля, випадково прийнявши не ті пігулки.

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Дата публікації
Кількість переглядів
494
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