20 років аналізував найнебезпечніших злочинців: експерт розповів, як розпізнати психопата

Експерт-психолог із багаторічним досвідом роботи з найвідомішими вбивцями розповів, як розпізнати психопата.

Про це пише Daily Mail.

Доктор Ніколас Кардарас поділився знаннями про те, на що слід звертати увагу, отриманими в результаті багаторічного спілкування з убивцями та ув'язненими, серед яких багато дітей. Його робота присвячена з'ясуванню того, що саме штовхає людей на акти насильства, деякі з яких забирають життя багатьох людей.

Під час своєї роботи він спілкувався зі сумнозвісним Корі Джонсоном, який захопився ІДІЛом, та багатьма іншими. У березні 2018 року Корі зарізав свого друга і його матір, а також убив молодшого брата друга під час ночівлі. Ніколас розповів про деякі риси психопатів і пояснив, на що слід звертати увагу в людях.

За словами доктора Кардараса, у психопатів "темний, акулячий погляд, мертвий погляд". Він додав: "Найчастіше, якщо людина схильна до насильства, це порожнеча, це майже як мертва риба", без емоцій, без виразу.

Це, на його думку, робить їх схожими на тих, хто шукає "гострих відчуттів" – і в той час, як більшість людей можуть отримати їх від чогось набагато більш буденного і менш зловісного, психопати можуть шукати їх від заподіяння шкоди.

Часто це полювання призводить до того, що люди шукають насильства в Інтернеті або грають у відеоігри з екстремальним насильством.

Але ці речі можуть призвести до того, що люди стають нечутливими до того, на що вони дивляться, що призводить до ланцюга потреби, що зростає, дивитися на більш екстремальні матеріали, щоб заспокоїти свербіж.

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Звичайно, це не загальне правило. Для деяких людей, які страждають на психічні захворювання, речі, на які слід звертати увагу, можуть бути зовсім іншими.

"Як правило, ви можете побачити, чи має людина те, що ми називаємо нав'язливими голосами", - каже він. "Її очі будуть тремтіти, і вона буде озиратися навколо, тому що бачить і чує те, чого не бачите ви".

Нагадаємо, раніше експертка пояснила, чому деякі жінки закохуються у серійних убивць і жорстоких психопатів. Деякі жінки можуть відчувати трепет, коли вступають у контакт із найнебезпечнішими злочинцями.

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