17 років ін’єкцій засмаги: чоловік показав, як препарат змінив його тіло і налякав лікарів (фото)

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Чоловік, який майже два десятиліття використовував нерегульований препарат Меланотан II для досягнення інтенсивної засмаги, опублікував у соцмережах фотографії «до» і «після».

Його трансформація шокувала користувачів, однак медики попереджають: за такими результатами можуть ховатися серйозні ризики для здоров’я.

Ім’я чоловіка не розголошується. У дописах на Reddit він розповів, що прагнув максимально темного відтінку шкіри та використовував для цього речовину, яку експерти неодноразово називали небезпечною.

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Що таке Меланотан II і чому він популярний

Меланотан II — це синтетичний пептид, який імітує дію природного гормону, що впливає на пігментацію шкіри. Його часто називають «препаратом Барбі» через ефект швидкої засмаги.

Речовина зазвичай продається у вигляді назального спрею, однак деякі користувачі вводять її ін’єкційно. Препарат стимулює вироблення меланіну, через що шкіра темнішає.

Водночас його продаж і поширення є незаконними. Фахівці наголошують, що засіб не пройшов повноцінних клінічних випробувань і не є безпечним для використання.

17 років експериментів і «фаза навантаження»

У своїх публікаціях чоловік стверджував, що користується Меланотаном II приблизно 17 років. Він також описував власну схему приймання, яку називав «фазою навантаження», необхідною для адаптації організму.

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За його словами, перші результати з’являються лише через два тижні, після чого вплив сонячного світла дає більш помітний ефект. Водночас він визнавав, що препарат не захищає від ультрафіолету.

«Він ніяк не захищає вас від сонця, а лише спонукає організм виробляти більше меланіну», — писав він.

Він також радив уважно стежити за родимками, оскільки на тлі темнішої шкіри зміни можуть бути менш помітними.

Побічні ефекти, про які він розповів сам

Попри тривале використання, чоловік визнавав наявність побічних ефектів. Серед них — зниження апетиту та інші нетипові відчуття після ін’єкцій.

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В одному з дописів він описав дивний ефект: «Найдивніше те, що дуже приємно розтягуватися, як після пробудження… приблизно через 1 годину 30 хвилин після ін’єкції».

Що кажуть лікарі

Медичні експерти застерігають, що використання Меланотану II може бути небезпечним. Лікар загальної практики доктор Дональд Грант зазначає, що препарат не має офіційного схвалення та не проходив достатніх перевірок, передає LADbible.

«Існує чимало ризиків, пов’язаних з Меланотаном II… люди часто не знають, що саме вони вводять у свій організм», — пояснив він.

За словами лікаря, можливі наслідки містять ураження нирок, м’язів, а також ризик розвитку раку шкіри через зміну родимок.

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Пластичний хірург Террі Даброу також наголошує, що речовина залишається експериментальною: «Він не є безпечним і не вийшов за межі суто експериментальної стадії. Він не має ліцензії, не регулюється і, по суті, є незаконним».

Можливі ризики Меланотану II

У дослідженнях і медичних оглядах серед побічних ефектів називають:

нудоту

почервоніння та припливи

головний біль

нерівномірну пігментацію шкіри

підвищення лібідо та тривалі ерекції

зміни родимок

у рідкісних випадках — серйозні ускладнення, включно з ураженням нирок

Фахівці підкреслюють: навіть якщо зовнішній ефект має «приголомшливий» вигляд, довгострокові наслідки можуть бути значно небезпечнішими.

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