2000 євро на тиждень за роботу мрії: у Фінляндії шукають людину з хорошим нюхом

У Фінляндії платять 2000 євро за нюхання запахів

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У Фінляндії відкрили незвичайну вакансію — туристична організація шукає людину, яка протягом кількох днів подорожуватиме островами та оцінюватиме їхні запахи. За таку роботу готові заплатити 2000 євро, а витрати на дорогу та проживання покриє роботодавець.

Про вакансію повідомила туристична організація Visit Turku Archipelago.

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Обраному кандидату запропонують посаду під назвою «Ніс». Його завданням буде подорожувати архіпелагом Турку та оцінювати різноманітні місцеві аромати — від морського повітря і соснових лісів до саун та свіжоспеченого хліба.

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Незвичайний експеримент організатори пояснюють бажанням довести, що архіпелаг Турку є «місцем з найсмачнішим запахом у світі». Водночас від працівника очікують не лише оцінки ароматів, а й чесного опису своїх вражень.

Робота триватиме від п’яти до семи днів у травні або червні 2027 року. За виконання завдання працівник отримає 2000 євро та передбачену законом компенсацію за відпустку. Проїзд і проживання організація оплатить окремо.

Крім того, працівник має самостійно знімати фото та відео про свою подорож. Отримані матеріали Visit Turku Archipelago планує публікувати у соцмережах та інших своїх каналах.

Спеціальна освіта для роботи не потрібна. Кандидатам має виповнитися щонайменше 18 років, вони повинні мати право працювати у Фінляндії, вміти поводитися перед камерою та мати смартфон або інший пристрій для фото- й відеознімання.

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Щоб претендувати на вакансію, потрібно опублікувати коротке відео в Instagram або TikTok. У ньому кандидат має представитися, понюхати обраний предмет і описати його запах. Організатори також оцінюватимуть поведінку претендентів перед камерою, їхню присутність у соцмережах та взаємодію з аудиторією.

Подати заявку можна до 25 жовтня 2026 року. Обраного «Носа» організатори планують оголосити 17 листопада.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що на Сицилії можна придбати власний будинок за ціною чашки кави. Житло продають за 1 євро навіть іноземцям.

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