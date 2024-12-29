2025-го року розпочнеться нове покоління дітей — Бета, якими вони будуть

Очікується, що вони виростуть у світі, де штучний інтелект і автоматизація стануть невід'ємною частиною повсякденного життя.

Діти, народжені у 2025 році, стануть першими представниками нового покоління — "Бета". Це покоління, яке триватиме до приблизно 2039 року, змінить покоління "Альфа", яке охоплювало період з 2010 по 2024 рік.

Про це пише New York Post.

До цього був "Покоління Z" (1996–2010) та "Покоління Y", або мілленіали (1981–1996).

За словами соціального дослідника та футуриста Марка МакКріндла, який придумав термін "Покоління Альфа", представники "Покоління Бета" зіштовхнуться зі світом, що стикається з серйозними соціальними викликами, такими як зміна клімату, глобальні зміни в демографії та швидка урбанізація. "Сталий розвиток буде не лише перевагою, а й очікуванням", — зазначив МакКріндл.

Він також припустив, що до 2035 року "Покоління Бета" становитиме 16% світового населення та житиме у світі, де домінують штучний інтелект і автоматизація. "Вони житимуть у світі, де штучний інтелект і автоматизація є невід'ємною частиною повсякденного життя — від освіти та робочих місць до охорони здоров’я і розваг", — пояснив експерт.

МакКріндл також зазначив, що батьки "Бета" — представники покоління Z — можуть підходити до використання соціальних мереж інакше, ніж попередні покоління. "Якщо мілленіали використовували соціальні мережі, щоб документувати життя своїх дітей, то покоління Z вже краще розуміє як позитиви, так і виклики, пов'язані з їхнім використанням з раннього віку", — додав він. "Батьки покоління Z частіше вважають обмеження часу на екрані для своїх дітей важливим пріоритетом."

Дослідник поколінь Джейсон Дорсі звернув увагу, що "Бета" народиться у постпандемічному світі, який вони вивчатимуть на уроках історії. "Це буде щось, через що, можливо, проходили старші брати й сестри, але це не буде актуальною подією для них", — сказав він.

Коли представники "Бета" досягнуть віку для голосування, основною демографічною групою в політиці стане покоління X (1965–1980), і найбільш актуальними питаннями стануть, зокрема, погіршення зміни клімату.

Нагадаємо, у 2025 році нас опікуватиме Зелена Дерев'яна Змія, період якої триватиме з 29 січня 2025 року по 16 лютого 2026 року. Це шостий знак китайського календаря, а її попереднє царювання відбулося в 2013 році, наступне — в 2037 році. Про зміни, які принесе цей рік, розповідає астрологиня Людмила Булгакова.

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