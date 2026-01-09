2026 рік — високосний чи ні

Реклама

Нинішній 2026 рік уже розпочався, і у багатьох виникає інтерес до його календарних параметрів. Люди часто намагаються з’ясувати, чи належить цей рік до високосних, а також шукають перелік дзеркальних дат, які прийнято вважати вдалими для планування справ.

2026 рік — високосний чи ні

Відповідно до встановлених правил григоріанського календаря, 2026 рік не є високосним. Для того, щоб рік отримав статус високосного, він має містити 366 днів, включати дату 29 лютого та ділитися на число 4 без залишку.

Цей рік не підпадає під визначені правила, він триватиме звичайні триста шістдесят п’ять днів. Додаткова доба з’явиться в календарі лише через два роки, 2028 року, коли настане наступний високосний рік.

Реклама

Чому виникли високосні роки

Необхідність запровадження додаткового дня кожні чотири роки зумовлена астрономічними причинами. Обертання землі навколо сонця триває приблизно 365 днів, 5 годин і 49 хвилин. Без регулярного додавання одного дня календарні сезони почали б поступово зміщуватися, що призвело б до невідповідності між календарними місяцями та природними явищами. Ця традиція бере свій початок ще з часів Юлія Цезаря, а згодом була вдосконалена у xvi столітті з переходом на григоріанську систему.

Історично високосні роки оточені численними народними прикметами та вважаються періодом невдач. Багато хто намагається уникати переїздів, зміни роботи або укладання шлюбів у такі часи. Проте з наукової точки зору такі переконання не мають підґрунтя, оскільки зайвий день є лише технічним інструментом для вирівнювання часу.

Дзеркальні дати 2026 року

Особливу увагу в 2026 році привертають дзеркальні дати, які вважаються вдалими для нових починань. Основні дзеркальні дати 2026 року:

01.01.2026

02.02.2026

03.03.2026

04.04.2026

05.05.2026

06.06.2026 (традиційно популярний день для весіль)

07.07.2026

08.08.2026 (число, що нагадує символ нескінченності)

09.09.2026

10.10.2026

11.11.2026

12.12.2026

Окрім основних, виділяють також частково дзеркальні комбінації цифр, такі як 26.02.2026, 20.06.2026 або 26.09.2026.

Реклама

У ці дні рекомендується фокусуватися на позитивному мисленні, формулювати бажання, розпочинати масштабні проєкти та звільняти життєвий простір від зайвого. Разом з тим радять уникати сварок і негативних думок, щоб не провокувати їхню можливу реалізацію.